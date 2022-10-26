一名從事汽車業務的許姓男子，昨日到新北某監理站替客人領車牌，豈料櫃台人員出包，導致他要的車牌被其他代辦領走到台中，櫃台要他自行跟對方聯繫換牌，讓他當場氣爆「叫你們主管出來」，監理站主管出面道歉，表示願意親自去換牌，整件事解決，但他對監理站人員第一時間處理事情態度相當不滿，將其PO上網引發上萬網友撻伐。

原PO昨（25）日於臉書社團《爆怨公社》指出，昨日到新北市某監理站幫買車的客人領車牌，櫃台處拿給他的車牌，後面4碼數字和他要領的號碼車牌一致，但前面3個英文不符，當下他直接退還，並要求拿對的車牌。

沒想到監理站人員卻說他要領的車牌，因為同事出包給錯，他要的車牌被其他代辦領走，現在在台中，「你要不要跟對方聯絡，那個代辦願意到桃園，看你要不要跟他約換牌？」原PO聽完瞬間暴怒，「所以你們的疏失，要我幫你擦屁股？叫你們主管來。」

原PO在現場等將近1小時，才等到監理站主管出面道歉，對方表示願意親自去換牌，並和原PO約在晚間7時30分取牌，事情才解決，令他忍不住痛罵，「比扯鈴還扯的一天」。

貼文曝光，隨即引發上萬網友批評，「這真的太扯了」、「公務員的錯要民眾自己處理，真扯」、「無腦公務員，基本處理能力都沒有」、「現在公務員越來越好當了」、「繳稅養米蟲」、「笑死，自己出包還秀底線要民眾去台中，以為是走5分鐘路程嗎？」