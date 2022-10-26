受種者需在疫苗液霧化後15秒內完成口含深吸接種，並憋氣至少5秒。（澎湃新聞）

中國大陸昨（25日）新增1241例新冠本土病例，超過七成半的個案為無症狀感染。上海今日起為市民免費接種吸入式新冠疫苗，只要此前已全程接種國藥、科興或康希諾的新冠疫苗滿6個月的18歲或以上人士，就可自行預約登記。吸入式新冠疫苗暫不用於基礎免疫接種，只作加強免疫之用。

吸入式新冠疫苗的接種過程主要包括霧化和吸入兩個部分。疫苗液通過霧化設備被霧化成細小的顆粒注入霧化杯，受種者需在疫苗液霧化後15秒內完成口含深吸接種，並憋氣至少5秒。

上海市金山區疾病預防控制中心免疫規劃科科長周傑表示，作為呼吸道疾病，人體對新冠病毒的免疫反應首先發生在呼吸道黏膜和口腔黏膜。相較於肌肉注射疫苗，吸入式新冠疫苗不僅能激發體液免疫和細胞免疫，還可高效誘導黏膜免疫，在人體呼吸道建立第一道防線，實現三重保護，阻斷感染和傳播，有效對抗新冠病毒。

由於吸入式疫苗接種是模擬病毒自然感染過程，進而激發免疫反應（黏膜免疫方式），因此對於患有氣喘、慢性阻塞肺疾病、肺纖維化等呼吸道疾病或其他肺功能異常患者，不適宜接種。