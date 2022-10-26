一名13歲少女花花（化名）指控，母親的同居男友阿義（化名）趁她半夜熟睡時將她的上衣、胸罩往上拉至脖子位置後，揉捏、撫摸其胸部，並以手機手電筒照射觀看她的身體，花花事後向師長反映，並訴警偵辦。阿義則辯稱是摸黑用電蚊拍打蚊子，揮舞過程中，不小心碰到。法官一審採信其說詞，判他無罪，檢察官不服提出上訴；二審改依成年人故意對少年乘機猥褻罪，判處有期徒刑8月，緩刑2年，可上訴。

據判決書指出，花花與媽媽及其男友阿義從2011年間開始同居，3人於同一臥房內就寢（阿義與花花分床而睡）；怎料，阿義在前年3月19日凌晨1時許，見已13歲的少女花花熟睡，乘機將她的上衣、胸罩往上拉至脖子位置後，揉捏、撫摸其胸部，花花雖於過程中驚醒，仍繼續假裝睡覺並翻身躲避，阿義仍繼續伸手撫摸，並將其身體翻正後持手機之手電筒燈照射觀看她的身體，對其乘機猥褻得逞，花花事後向學校老師反映，並訴警偵辦。

阿義於開庭時矢口否認犯行，辯稱當時因為房間內有蚊子，所以摸黑用電蚊拍打蚊子，揮舞電蚊拍的過程中，左手不小心碰到花花裸露的右邊胸部，開燈查看後，發現她棉被沒有蓋好，其上衣下擺掀到其腋下下緣，胸部則裸露在外面，擔心她著涼，所以就幫她蓋好棉被，用手電筒燈照是要看她有沒有蓋被子。法官一審採信其說詞，判他無罪，檢察官不服提出上訴。

台中高分院審理時認為，若花花真自行將上衣、內衣掀到脖子位置，阿義為避嫌也應喚醒睡在旁邊之花花母處理即可；再者，阿義第一次起來打蚊子有開燈，則其起來打蚊子時豈有可能未發現花花當時裸露胸部，事後仍發生觸摸她胸部之情事，顯難認非故意所為。花花雖尚年小，然案發時身高已168公分，身體發育相當明顯，阿義對其之私密部位自應特別謹慎，避免碰觸，「何有所謂不小心碰觸到身體又剛好是胸部部位之可能？」，因此不採信其說詞。

法官認為，案發時花花年僅13歲，尚屬年幼，心智發展尚未臻成熟，與阿義一起生活已經10餘年，期間大致相安無事，兩人互動冷漠，平常很少聯繫、聊天等語，花花平常稱呼阿義「爸比」，關係比普通差一點點，並無誣陷他的動機。

台中高分院審酌，阿義為花花母親之男友，未能尊重花花之身體自主權，僅為滿足個人色慾，竟利用與其同居一室之機會，行猥褻犯行，改依成年人故意對少年乘機猥褻罪，判處有期徒刑8月，緩刑2年，可上訴。