梅花鹿太多了！害墾丁國家公園的森林正面臨退化危機，農委會林試所絞盡腦汁控管鹿群數量，避免影響森林生態。農委會成立「梅花鹿族群經營管理跨機關聯繫平台」，共同研商對策，除了設置阻隔防鹿隻入侵，還要想辦法控制梅花鹿數量、密度。

林試所表示，自墾丁國家公園管理處進行梅花鹿復育並野放至今已逾30年，因梅花鹿在野外沒有天敵，2021年恆春半島的鹿隻族群總數估計已達2000隻以上，其中墾丁高位珊瑚礁自然保留區的鹿群最高密度為每平方公里106隻，遠超過國外所評估其它鹿科動物分布地區最適合每平方公里20隻的族群密度上限。

如今，墾丁高位珊瑚礁自然保留區的森林正遭遇高密度梅花鹿的威脅，密度過高的鹿隻除造成農作損害、交通安全及疾病疑慮等問題，鹿隻的啃食、磨角及踐踏行為會使植物死亡、降低地被覆蓋度以及造成水土流失，進而降低生物多樣性。

因此，林試所自2019年起進行相關試驗，於保留區內設置許多不同材質及大小的圍籬，以找出最有效防阻梅花鹿侵入的保護設施，其中以尼龍網材質的圍籬最能適應高低起伏大的珊瑚礁地形，並且使用高度為2.5 公尺、網目5＊5 公分的圍籬對防阻鹿隻入侵的效果最佳；在鹿隻啃食樹皮的問題上，則透過施作樹皮保護措施及進行植物救治來解決。

林試所恆春研究中心主任林照松表示，目前因受限於法規，僅能以保護植物及驅趕鹿隻的方式來延緩森林退化的速度，但若要從根本上解決森林生態失衡的問題，應直接從控制野外鹿群數量開始著手才是治本之道。

林照松指出，在過去的2年裡，除各單位為珊瑚礁森林生態系進行圍籬設置、樹皮保護措施、植物救治、鹿隻驅趕、鹿隻引回安置、施打節育疫苗等的助戰手段，墾管處更於今年成立「梅花鹿族群經營管理跨機關聯繫平台」，朝誘捕、圈養及節育的方式來控制野外鹿隻數量，以保全恆春地區的森林生態系。