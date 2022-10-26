剛於6月初遞表赴港上市、計畫籌集10億美元資金的大陸電動車企威馬傳出大規模減薪的消息。據陸媒26日報導，有接近威馬汽車的消息人士指出，該公司將進行包括「高管主動降薪50％」在內的一連串財務政策，希望可以藉此度過此輪資本寒冬。

綜合陸媒遠引威馬汽車內部員工透露，從今年10月起，威馬汽車對基層員工工資按70％進行發放，但公司未透露減薪原因。報導指出，如果管理層主動降薪是為了傳達共體時艱的精神，那麼基層員工的減薪則意味著威馬或許正在面臨較為嚴重的財務問題。

然而，這並不是威馬第一次被爆出薪資問題，2020年就曾有內部員工表示，威馬在未給出明確的KPI考核標準的情況下，就以KPI未達成為由大範圍停發年終獎金。

另外，有內部人員表示，在入職時，威馬曾表示將會把部分預期薪資折算為年終獎金發放。按照正常計劃，順利完成上一年工作的員工可以拿到這筆金額約等於年薪40％的獎金。

報導稱，威馬於今年6月1日遞交初步招股文件給港交所，但目前仍未通過聆訊。