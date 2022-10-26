國軍退除役官兵輔導委員會於今天（26日）舉行成立68週年暨第44屆榮民節慶祝大會，主任委員馮世寬於會中頒發榮民楷模、進用退除役官兵成效優良機構獎狀、獎座，藉以表彰楷模優良事蹟，及協助榮民就業具特殊貢獻的企業和團體。

大會貴賓有原住民族委員會鍾興華副主委，中華民國空軍抗戰英雄高志航紀念協會李天羽理事長、中華民國中央軍事院校校友總會彭進明理事長等12個退伍軍人社團貴賓出席大會，齊聚歡慶榮民節。

馮世寬在會中頒獎表揚當選第44屆榮民楷模范平仲等20位榮民，這些楷模來自社會基層不同領域，有人事業有成，積極協助榮民就業，有人慷慨解囊、認養遺孤，有人長年擔任志工、熱心服務人群，他們的善行義舉溫暖了需要幫助的民眾，深值社會各界效法。

此外，接受表揚的還有進用退除役官兵成效優良機構代表，馮世寬頒贈獎座給裕民航運公司、漢翔航空工業公司等500大企業前10名協助退除役軍人就業成效優良機構，以及台北城市科技大學等4家協助退除役官兵順利就業有特殊貢獻的機關團體，表彰這些企業、機關團體提供工作機會，協助退除役官兵就業、穩定家庭生活，對國家推動募兵制及促進社會安定，有具體重大助益。

馮世寬表示，今年是輔導會成立68週年，也是第44屆榮民節，榮民是「榮譽國民」，是對國軍退除役官兵的尊稱，這是政府為感念榮民對國家社會的貢獻，於民國68年核定每年10月31日為榮民節，這是我們榮民自豪及光榮的日子。榮民一代接著一代，從抗戰、保衛台灣，建設台灣的歷程，退役後仍持續回饋社會，服務人群，以具體行動愛護台灣，被稱為榮譽國民當之無愧。

馮世寬表示，輔導會的使命，除了傳承「不怕苦、不怕難」的榮民精神，各項服務照顧工作也會與時俱進，因此輔導會在近期推動許多重點工作，以提升服務照顧的品質，包括「推動榮家家庭化、社會化及智能化」，「榮福卡優惠彰顯社會崇功報勳精神」、「促穩方案與產訓合作提供退後職涯發展」、「榮總團隊致力守護民眾健康」、「農場永續發展，尊崇榮民、國軍及醫護」，期望輔導會的各項服務輔導措施能更符合時代的趨勢，輔導會承諾，當您老了、生病了、失智了，榮院、榮家及榮服處都會提供最用心的照護。

馮世寬特別強調，輔導會將提升對國軍因戰(公)殞命遺族之照顧。因爲這群遺族與一般安享晚年亡故後榮民的遺眷不同，他們是一群白髮人送黑髮人的父母，失去一生摯愛的丈夫或妻子，以及年幼失怙的子女，是我們輔導會應優先考慮照顧的對象。國軍遺族直至民國98年兵役法第44條修正，將遺族比照國軍退除役官兵遺眷，方才納入服務照顧對象。輔導會將會提升國軍遺族的照顧，加強訪視，及優先提列特教需遺眷；修正急難救助及慰問、遺孤三節慰問、高中職以下榮民子女就學補助及營養午餐補助等規定，將遺族列為優先申請對象；對有就業需求者，優先媒合工作職缺；調修「國軍退除役官兵輔導委員會榮譽國民之家辦理自費入住辦法」，將軍人遺族納入優先入住順序。