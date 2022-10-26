中共《二十大報告》近日正式出爐、確定未來政策框架，內容對台商有重大影響為「堅持防疫清零政策、提出共同富裕的機制、以及加快產業綠色轉型」等要點。勤業眾信會計師事務所稅務部資深會計師林淑怡今（26）日建議，在陸台商受限當地防疫法規限制，應積極從「供應鏈、市場與勞動力」等3面向切入，制定相應因應計畫，並以「稅務遵循合規性」角度思考，避開營運風險。

林淑怡更指出，在《二十大報告》維穩目標下，勢必有許多政策措施將衝擊企業營運，建議未來台商必須務實面對「就地轉型、產能轉移、退場撤出」等3項抉擇的十字路口。

中共「二十大」開場隨即宣告「堅持動態清零不動搖」的防疫政策與成果，因

應及延續防疫清零政策。林淑怡認為，台商可由「供應鏈、市場與勞動力」3面向思考對策。具體包含供應鏈替代性，針對防疫清零的衝擊供應鏈尤其港口城市的不定期封城管，台商須考慮原物料來源的替代性、品質、流轉稅成本與合約交期等營運問題。

第二是分散市場風險，面對大規模的封城管控造成內需市場低迷，直接影響內需型產業，尤以連鎖加盟餐飲業為甚。許多台商歷經疫情重創後，已加快佈局歐美與東南亞市場，以分散經營風險。

第三是勞動力評估，受到疫情及相關防疫政策影響，造成青年高失業率及許多異地打工的勞工的勞動力動盪，台商應密切觀察以制定招工對策。

此外，《二十大報告》除重申共同富裕目標外，也首次提出「規範財富積累機制」的概念，外界估計後續將有各項稅制改革，勤業眾信會計師事務所稅務部資深會計師徐曉婷建議，大陸台商首要從「稅務遵循合規性」角度思考，過去涉及不合規或灰色地帶的稅務規畫都需儘速修正，例如避免常見稅務高風險誤區如隱匿收入與不合規金流、虛增成本、陰陽交易合約避稅與低報工資與社保等。