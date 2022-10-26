微軟上季營收創下5年來最疲弱的增長，且本季營收預測不如華爾街預期，令人擔心除了個人電腦（PC）部門之外，其成長引擎雲端事業也受到總經情勢的衝擊。受此打擊，該軟體巨頭周二盤後股價大跌7%。

●第一財季（截至9月30）財報

微軟公布第一財季營收年增11%，為501.2億美元，略高於分析師預估的496.1億美元。

淨利年減14%，為175.6億美元。

經調整後每股盈餘為2.35美元，優於市場預期的2.3美元。

智慧雲部門（Intelligent Cloud，包括Azure公共雲、Windows Server等業務）營收年增20%，為203.3億美元，略低於市場預期的203.6億美元。其中，Azure營收年增率從前一季40%下滑至35%，落後市場預估的年增36.5%。

多年來雲端事業Azure一直是推動微軟營收增長的主力，但受到美元走強影響，其該事業上季營收成長放緩，微軟警告本季增長可能再度減弱。

Investing.com資深分析師Haris Anwar表示，如果Azure的增長持續減速，可能打擊微軟股票的投資評價，在市場陷入震盪之際，微軟股票向來被視為避險天堂。

更多個人運算部門（More Personal Computing，包括Windows作業系統、Surface電腦、Xbox電玩主機等業務）營收為133.3億美元，略高於一年前同期的133.1億美元，並優於市場預期的131.2億美元。惟Windows OEM事業營收年減15%。

微軟投資者關係部門主管Brett Iversen表示，上季市場比我們預期的更差，這種情況在整個季度持續惡化，影響了我們的Windows OEM業務。他並表示，這個部門並未受到太多匯率因素影響，其營收下滑主要是受到PC市場打擊。

生產力和商業流程部門（Productivity and Business Processes，包括365生產力軟體和LinkedIn等業務）營收年增9%，為164.7億美元，優於市場預估的161.3億美元。

●本季展望

微軟預估第二財季營收介於523.5億～533.5億美元，不如市場預期的560.5億美元。

智慧雲部門第二財季營收預估介於212.5億～215.5億美元，低於分析師預估的220.1億美元。

個人運算部門第二財季營收估介於145億～149億美元，遠不及市場預估的169.6億美元。通膨飆漲迫使企業和消費者縮減支出，微軟預期其電腦軟體需求將下滑。

財務長Amy Hood在財報電話會議上對分析師表示，以固定匯率估算，我們預期本季Azure營收增長將較上季下滑約5個百分點，為增長37%，若將匯率納入考量，則成長率將跌更多。

TECHnalysis Research分析師Bob O'Donnell表示，當這場大流行來襲時，每個人都以為在劫難逃，但事實正好相反。到了某個時候，疫情的影響將來襲，現在不就來了，即使是像雲端這樣的業務也無法擺脫其影響。儘管如此，O'Donnell表示，微軟已經分散業務，具有順利度過難關的優勢。