澎湃新聞報導，中國雪龍2號極地科考船26日10時許，從中國極地考察上海基地碼頭啟航，正式開啟了中國第39次南極考察之行。將圍繞南大洋重點海域，對全球氣候變化的回應與回饋等重大科學問題，開展大氣成分、水體環境、沉積環境、生態系統等相關領域調查研究工作；在中山站、泰山站、崑崙站沿線進行冰雪環境監測、天文觀測。

為積極助力中國極地科考事業，上海邊檢總站外高橋邊檢站科學優化勤務模式，實行「視窗前置＋一站辦結」通關便利舉措，為雪龍2號及近百名隨船人員安全快速辦結出境邊防檢查手續，助其順利出境。

據悉，總長約122米，寬約22米，設計排水量近1.4萬噸，續航力達到2萬海里的雪龍2號是中國第一艘自主建造的極地科學考察破冰船，也是全球第一艘採用船艏、船艉雙向破冰技術的極地科考破冰船，可謂名副其實的大國重器。

本次南極科學考察將由 雪龍號、雪龍 2號共同執行，雪龍號考察船計畫於10月31日啟航南極。重點將圍繞南大洋重點海域對全球氣候變化的回應與回饋等重大科學問題，開展大氣成分、水體環境、沉積環境、生態系統等相關領域的調查研究工作；在中山站、泰山站、崑崙站沿線進行冰雪環境監測、天文觀測；利用「雪鷹601」固定翼飛機，開展伊莉莎白公主地等區域的冰下地形探測。對南極中山站、長城站進行越冬人員輪換及物資補給。

從雪龍號到雪龍2號，「雙龍探極」的背後是中國科技創新能力的不斷躍升。作為世界上少數能在極地獨立開展考察並建立科考站的國家，中國自1984年首次踏足南極起，用三十多年時間建立起較為完善的極地立體監測體系，科學探測的深度和廣度在不斷拓展。

為保障雪龍2號安全快速啟航，早上8時，外高橋邊檢站提前部署警力到達碼頭，做好搭建查驗點、規畫查驗通道、梳理人員資訊等準備工作，將「出境邊防檢查視窗」前置至碼頭船邊；「窗口前置」完成後，身著防護服的邊檢警察，快速有序地為雪龍2號及隨船人員「單一窗口」出境邊防檢查手續，確保科考隊員及船員「隨到隨辦、隨辦隨上（船）」，助雪龍2號順利出境。