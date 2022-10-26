台北論壇董事長、國安會前秘書長蘇起今表示，蔡英文總統將台灣在美中台關係中的角色切割成「陰」「陽」臉，讓台灣內外對於台灣角色的解讀完全不同，也是造成美中關係緊張的原因之一；蘇起也指出，蔡的操作讓自己與台灣陷入戰略絕境，因為她讓大陸全黨、全國意志集中，企圖完全統一大業。

蘇起今出席遠見高峰會，就「台灣在美中台關係的角色」做出分析。蘇起表示，蔡英文總統將台灣在美中台關係中的角色切割成「陰」「陽」臉。他說，第一張「陰陽臉」涉及兩岸關係。距台灣遠的國家多數看到「陽臉」，以為台灣還在「維持現狀」，而北京卻明顯用軍事、外交手段在「改變現狀」，所以國際社會普遍同情台灣。但在台灣內部的人卻深知蔡總統早就「改變現狀」，毫不留情地直接拋棄「不統不獨不武」、「九二共識」、「台灣人也是中國人」等主張。但國際社會對這些趨獨大小動作，或沒有注意到，或不理解，或不在乎，或暗中支持，所以鎂光燈只打在大陸，卻放過台灣。這個「陰陽臉」 落差，讓北京更堅信美台串通推動台灣獨立，也讓主張台獨的人更大膽。

蘇起表示，第二張「陰陽臉」關於「台灣民主」。蘇起指出，在國際人士眼中，台灣像純真無邪的「白雪公主」正遭到專制獨裁的「邪惡女王」霸凌，但他們不知道的是，在台灣很多人眼中，蔡總統不是「白雪公主」，而是「女王」。她權力遠遠超過以前的李陳馬三位總統，壟斷行政、立法、司法，掌控媒體與教育，指導長期公正獨立的監察院、中選會 NCC，擅自成立促轉會與黨產會等新機構以打擊在野黨，隨意撤銷媒體執照。

隔海看台灣的外國友人絕對不可能料到，過去六年來蔡總統從來不召開記者會，只接受國外媒體專訪而迴避國內媒體專訪。所有台灣民眾關心的重大議題像圍島軍演、美中貿易戰、科技戰、疫情等，從來不直接給民眾一個解釋，也不回答問題。她躲在總統府裡指揮所有的事，卻不必做出任何說明，或負任何責任。這不是「女王」，是什麼？這個「陰陽臉」落差，一方面嚴重分化台灣內部的團結，一方面也讓原本只涉及「霸權爭奪」的美中競爭披上意識形態的外衣，而變得更難妥協。

蘇起說，第三張「陰陽臉」涉及台灣的「戰鬥意志」。不近身了解台灣社會的國際友人，看了蔡政府給的「保家衛國」民調，以為台灣民眾鬥志昂揚，以為台灣人民像烏克蘭人民一樣願意戰鬥至死；國際社會只需多給台灣打氣，多提供武器彈藥，台灣人就會拚命抗敵。但真正的答案藏在年輕人的當兵意願、年輕軍士兵的留營意願、在家長對子女參與戰鬥的態度等。在台灣任何人隨機抽樣以上意願，都知道答案普遍是負面的。這個「陰陽臉」落差的最大影響就在美國的誤判。等到真正考驗到來時，為時已晚。