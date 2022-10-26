第二十屆臺灣同志遊行將於10月29日登場，Uber及Uber Eats秉持多元共融的品牌精神，力挺LGBTQIA＋多元族群，攜手以「Move with Pride愛無限。愛同行」為主題推出一系列線上及線下活動，除了Uber App中的汽車標誌將在遊行當天化身為「彩虹車車」，讓彩虹驕傲在城市地圖中遍地開花外，Uber Eats也號召商家合作夥伴，於10月26日起祭出特製彩虹餐點、活動餐點買一送一、彩虹驕傲商品專區優惠等，與商家合作夥伴、消費大眾一同響應。

另外，遊行當日，Uber也將出動花車遊行、攤位互動送限量獨家周邊小禮、乘車優惠等豐富活動，力邀民眾到場支持參與遊行。

Uber台灣總經理楊思祥表示，多元共融一直是Uber核心企業價值，不論任何種族、文化、性別、性傾向，每個人都有權利感到自由與安全。Uber尊重不同個體的差異性，並支持LGBTQIA＋多元族群，期望透過實際行動挺身支持，發揮企業正面影響力，號召合作夥伴及消費大眾與愛同行，共創友善包容的社會。

Uber以行動支持臺灣同志遊行，並號召更多民眾現場參與，10月29日遊行當日，Uber 不僅將出動品牌花車參與藍色遊行大隊，與民眾一同沿著北路線響應遊行，活動現場也將設有活動攤位，民眾也可至靠近台北市政府大樓、編號B18－19號攤位，與 Uber 品牌地標拍照打卡、參加彈珠台互動遊戲，就有機會獲得限量獨家設計的托特包、杯套、口罩、紙膠帶、扇子等彩虹小物，以及Uber App乘車優惠和Uber Eats優惠序號。此外，還有商家合作夥伴自行提供的餐飲優惠券。

與愛同行、讓彩虹顯而易見。Uber App上的汽車標誌顯示將於10月29日當日更改為彩色，讓多元平權精神在App中成為一道道移動的彩虹被更多人看見。為支持NGO夥伴倡議平權活動，Uber App與同志諮詢熱線、台灣同志家庭權益促進會、露德協會、感染誌、台灣性別平等教育協會、愛滋感染者權益促進會等NGO合作，提供1千組乘車優惠，助力NGO工作夥伴與志工推動平權行動。

此外，Uber App攜手合作車隊祭出遊行當日乘車優惠，期以鼓勵民眾到場響應參與遊行，民眾於10月29日打開 Uber App，凡叫車或下車地點位在台北市市政府廣場，輸入優惠序號【愛無限愛同行22】，即可享2趟8折乘車優惠，單趟最高折抵100元；Uber App 新用戶於10月29日至12月31日期間，輸入優惠序號【愛無限愛同行】，可享兩趟120元乘車折抵優惠。

為讓無法到現場參與遊行的民眾也能在家線上應援，Uber Eats號召商家合作夥伴推出Move with Pride 活動限定特製餐點、商品專區及優惠，讓消費者盡享彩虹驕傲。

彩虹主題特製餐點：台北天母知名咖啡店「Supranormal Bakery Cafe」推出全手工特製的彩虹啵啵蛋糕，外觀以絢彩夢幻的彩色巧克力米果裝飾，內餡則搭配五層彩虹蛋糕；台北知名「夢鹿咖啡」選用原型食物、運用食材繽紛色彩，推出嫩煎骰子牛、挪威煙燻鮭魚、酥煎雞腿三種彩虹沙拉及三款彩虹活力果汁；Flash Coffee推出驕傲紫旋風－紫薯芋香拿鐵，Q軟綿密、質地細緻的嚴選紫薯，搭配純天然紫芋粉，尾韻帶點淡淡的芋頭香，層次堆疊香氣十足。

彩虹驕傲外送美食買一送一：10月26日至11月8日期間點購珍煮丹、大苑子、Flash Coffee、怡客咖啡、YAYOI彌生軒等活動餐廳指定商品，可享買一送一優惠；優饗及雙享方案會員輸入優惠序號【彩虹驕傲】，單筆訂單滿299元可再享1次整筆訂單85折優惠，單筆最高折抵60元。Uber Eats App新用戶於10月29日至11月11日期間，輸入優惠序號【美食同行】，可享兩次美食外送3折優惠，單筆訂單金額須滿49元，單筆最高折抵150元。

彩虹驕傲專區商品65折起：10月26日至11月1日，Uber Eats優市不僅精選百樣商品推出「彩虹驕傲專區」65折起，平台更號召屈臣氏、大潤發、唐吉訶德、新光好好集、棉花田、傳統市場等商家合作夥伴響應推出「彩虹驕傲專區」商品8折起。Uber Eats App 用戶輸入優惠序號【生鮮無限】，於指定商家購買生鮮雜貨，可享兩次9折優惠，單筆訂單金額須滿699元，單筆最高折抵150元。