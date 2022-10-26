國民黨中常會26日首次在基隆市召開，為國民黨基隆市長候選人謝國樑造勢。會中，謝國樑爆料，指對手民進黨基隆市長候選人蔡適應後援員成員涉嫌賄選，並已委請律師向基隆地檢告發。

謝國樑指出，他參選以來民進黨不惜動用全黨之力潑他髒水，試圖「圍謝救蔡」，連論文、金星公司都能惡意抹黑，但都不敢檢舉提告，甚至在自己拿出證據後就完全消聲匿跡。

謝國樑在國民黨中常會中指出，在他的暖暖區後援會成立前，某位蔡陣營後援會的王姓成員，在黑道勢力包庇之下「親自拜訪」暖暖區多位里長，並當面給予新台幣2萬元，要求這些里長不能出席謝國樑暖暖區後援會成立大會。

謝國樑表示，蔡陣營暖暖後援會的黑道勢力龐大，在畏懼其背景的前提下，讓部分里長不得不配合。謝國樑強調，他已委請律師於10月21日至地檢署進行告發，且部分里長已將賄款繳交司法機關作為證據。

對於謝國樑的指控，蔡適應競選總部發言人沈詠珮表示，蔡適應團隊坦坦蕩蕩，歡迎查明！反倒是近來謝國樑選情逐漸落後，因此狗急跳牆，只剩下潑糞抹黑一招！

沈詠珮説，被指稱的王先生是個樂善好施的人，平常就積極投入各里內的公益活動，並經常捐款協助公共事務，地方上甚有口碑。據了解，謝國樑陣營所指控的，其實是里長候選人向王募款的政治獻金捐款，這部分在捐款時都有說明，並請收款人要開立收據。

沈詠珮對謝國樑陣營這種惡意抹黑栽贓，意圖使人不當選的行為，表示譴責，並要求道歉！