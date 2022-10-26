第一銀行看好新北市蘆洲地區的未來發展，特別選擇在南港子重劃區之長榮路上設置新據點-「新蘆分行」，打造為全新數位化、樂齡友善之雙語金融服務環境，於10月26日開幕營運，將對該地區客戶提供全方位的金融服務。

第一銀行董事長邱月琴親率多位高階主管前往新蘆分行剪綵祝賀，並在致詞時向到場貴賓們表達謝意，期許新蘆分行本著服務在地社區的精神，凡事以客戶角度出發，瞭解客戶需求，開發多元新客源，藉由全體行員的專業及用心，提供有溫度的服務，成為客戶最緊密、不可或缺的夥伴。

新蘆分行營業環境規劃結合綠色永續發展及普惠金融概念，設置數位螢幕取代海報、布條及紙本公告，減降廣宣品製作所產生之碳足跡，透過數位化優化客戶體驗；建置無障礙及雙語化服務設施與標示，提供高齡者、身心障礙及外籍人士等多元化友善服務；並裝設19吋多點觸控螢幕ATM，讓客戶使用更為舒適。

第一銀行表示，國內188家營業據點均已設置服務鈴、老花眼鏡、無障礙設施及服務櫃檯，迎賓系統取叫號設備設有「愛心服務」功能及多語系叫號播音，並提供迎賓專員服務，客戶來行時，迎賓專員可運用手持平板電腦協助預填表單，提升客戶辦理業務之便利性；同時也可線上預約取號及預約交易，以節省臨櫃辦理業務等候時間。

此外，櫃檯亦提供存款、取款、轉帳及匯款等多種口述免填單，由櫃員代製傳票再經客戶簽章確認後即完成交易，服務過程中，加強臨櫃關懷提問，宣導防範詐騙，以維護脆弱族群權益，防範客戶遭金融剝削；另對於聽、語障客戶提供「線上手語視訊翻譯服務」，讓溝通過程無障礙。

展望未來，第一銀行將持續深耕公平待客企業文化，並致力落實ESG(環境、社會、公司治理)，同時為增進客戶臨櫃體驗，進行實體分行行舍優化，建置數位化、雙語化及無障礙之友善服務環境，提供更貼近客戶需求的全方位暖心金融服務，以落實普惠金融及貫徹「永續金融 第一品牌」之經營理念。