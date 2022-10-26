台中一名男子前年7月在路上因不滿道路紅線設置，向正在值勤女警抱怨，女警回應要向交通局反應，男子卻暴怒罵「你他X的，有沒有領薪水」、「你屌什麼屌」、「你太嫩了」等話，遭女警控告妨害公務；不管法官認為男子用詞僅出於發洩負面情緒，未有污辱意圖，一審判無罪，檢方上訴後遭駁回，全案確定。

判決書指出，男子在前年7月21日下午5時許，在臺中東區復興路4段與立德街交岔路口，因對臺中車站周遭道路紅線設置感到不當，向在該處執勤的第三分局立德派出所女警反應，男子稱多次提出不滿，均未獲女警置理，暴怒脫口「你他X的」、「你屌什麼屌」等語，曾女警控告違反刑法第140條第1項之侮辱公務員罪嫌等語。

當時女警向男子稱要向交通局反應，男子則說「你太嫩了」、「你領了薪水，說做什麼就做什麼」，女警則說沒有違停事件無法處理，男子再罵「你他X的，有沒有領薪水」、「你屌什麼屌？這就妨害公務嗎？我叫你反應你兇什麼兇」，女警事後將錄影錄音畫面做為證據提告。

法院一審認為男子因不滿公共建設，又認為遭女警搪塞敷衍，不悅情緒下才罵人，考量他用詞並非抽象謾罵，認定無構成妨害公務；檢方上訴引述維基百科，認定「屌」一詞具有貶低人格意圖，但二審法官認為，男子說詞是「我國部分民眾表達內心憤懣、發洩負面情緒之慣用詞語」，考量當時情景，這些詞語作為情緒發洩目的遠大於文義意思，不認為有侮辱的主觀意欲，最終裁定駁回。