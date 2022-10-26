中國「外交部駐香港特派員公署」微信公眾號26日消息，針對一些美國政客對香港特區法院依法審理黎智英涉嫌欺詐案無端指責、惡意抹黑，公然為撐腰說項，詆毀特區法治，中國外交部駐港公署發言人表示強烈不滿和堅決反對，敦促有關政客尊重法律和事實，認清大勢，立即停止踐踏法治的卑劣行徑和政治作秀。

發言人指出，香港是法治社會，有法必依，違法必究。任何人沒有凌駕於法律之上的權利和自由。香港特區司法機關依照法律規定、根據法定職權、遵循法定程序秉公辦案，是捍衛特區法治與正義的正當之舉，不容置喙、無可指摘。任何試圖將黎智英之流美化為「人權鬥士」「自由英雄」的洗白行徑，都掩蓋不了其違法犯罪事實，等待他們的必將是法律公正的審判。

發言人表示，香港回歸25年來，「一國兩制」、「港人治港」、高度自治方針得到切實貫徹落實，香港法治指數和排名長期位居全球前列，特區居民依法享有的民主權利和各項自由得到充分保障，香港發展取得舉世公認的成就。在《香港國安法》和新選舉制度護佑下，香港法治秩序恢復、法治原則彰顯、發展重回正軌，開啟良政善治新篇章，香港廣大市民對特區未來發展充滿希望。美政客戴著有色眼鏡，無視香港主流民意，無視香港法治成就，假仁假義兜售「與港人站在一起」的虛偽口號，實則是與「反中亂港分子」沆瀣一氣，充分暴露其將政治操弄凌駕於法律之上、企圖破壞香港繁榮穩定的險惡用心。

發言人強調，中共二十大剛閉幕，任何外部干預都動搖不了香港的法治基礎，也動搖不了中方堅定維護「一國兩制」的決心，阻擋不了香港由治及興的歷史大勢，更阻擋不了中華民族偉大復興的歷史進程。敦促美方政客認清現實、擺正位置，立即停止干預香港事務，立即停止荒唐錯位的政治表演。