寶島石斑魚前進美國。行政院農委會與外貿協會今邀請舊金山的米其林星級法裔主廚托希奇透過創意料理，展現台灣石斑魚特有肉質，他更力推善用石斑魚皮厚特性，香煎酥脆的口感令人吮指。

當台灣石斑魚遇見在美國的法裔米其林星級主廚，迸出3種石斑魚火花料理，包括石斑魚佐朝鮮薊白酒醬、香煎黑椒石斑魚配嫩菠菜與椰汁咖哩石斑魚。

現為舊金山ONE65法式餐廳主廚的托希奇（Claude Le Tohic）告訴記者，台灣石斑魚從頭到尾、由裡到外都能料理，和美國當地的石斑魚相比，台灣石斑魚最大的特色是魚皮較厚，很適合做酥脆口味的香煎料理。

托希奇多年來率領團隊多次摘星，並曾赴台灣舉辦客座饗宴活動。中央社記者問起他旅行台灣的經驗，他說，「台灣的魚、菜和人」都讓他驚艷，旅行台灣為他帶來很多驚喜。

托希奇出生在法國北部的餐飲家庭，從小就意識到烹飪藝術是他的使命。一開始他在餐桌為客人服務，很快地與父母一起在廚房工作，並學習經營餐館的各個面向。

餐飲學校畢業後，他在米其林1星餐廳當學徒，一路進到2星和3星餐廳，曾與世界頂級名廚侯布雄（Joël Robuchon）並肩工作。在法國多年磨練後，他進軍美國，並為美高梅大酒店（MGM Grand）的侯布雄餐廳贏得拉斯維加斯唯一的米其林3星評級。

融合旅行多地的閱歷，烹出他複合文化風的廚藝。他轉戰舊金山灣區餐飲界，以不誇張的方式端出現代法國美食。

對於年輕廚師的建議，托希奇告訴記者是「耐心」。他認為，年輕廚師不妨多花時間去學習關於料理的所有事情，若心急跑太快會錯過一些細節。他說，「細節就是料理的一切，且能讓料理與眾不同」。

在台灣農委會支持下，今天在舊金山灣區古柏迪諾（Cupertino）舉行這場推廣石斑魚的活動。農委會主委陳吉仲透過影片告訴海外僑胞，全球共有8種養殖石斑魚品種，台灣佔了7種，「石斑王國」當之無愧。

外貿協會董事長黃志芳在影片中分享，台灣石斑魚口味鮮美、肉質細緻Q彈，曾入選台灣國宴料理，盼台灣頂級石斑魚在美國普及。駐舊金山台北經濟文化辦事處副處長朱永昌現場致詞時表示，台灣石斑魚養殖技術聞名於世，且因不斷克服困難而精進。

舊金山台灣貿易中心主任鄒長青指出，外貿協會協助農委會，不定期在美國舉行推廣台灣特色食品的相關活動，這次希望將美味台灣石斑魚推廣至全美。而為了進一步讓台灣農漁產品拓銷海外市場，舊金山灣區在地的食品進口商、通路商、團購批發業者及餐廳業者也共襄盛舉決定引進台灣石斑魚。（編輯：韋樞）1111026