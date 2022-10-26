張姓男子打著賴清德的名號詐騙骨董。（翻攝畫面）

詐財手法曝！自稱故宮總務「幫賴清德代購」父子檔騙光1900萬骨董

56歲張姓男子常到新北市重新橋下的跳蚤市場購買骨董，因而結識王姓婦人，10月8日下午2點多，聲稱要幫副總統賴清德、故宮收購大量骨董，議價後決定以1900萬購買400多件，其中有1件價值200多萬的千手觀音，開立1900萬的支票作為擔保，王婦出貨並支付190萬佣金後，支票卻跳票，警方獲報後，持拘票逮捕張男等3嫌，依詐欺、偽造文書等函辦。

王婦與來自澳門的先生，平時在重新橋下的跳蚤市場擺攤，販售自己多年收購得來的骨董，張男常光顧購買一些小物，吹噓自己是故宮的總務，常幫副總統賴清德購買，用於私人收藏之用，王婦信以為真，當張男聲稱有一筆大單，誤以為一次出清，可以拿著錢到澳門，下半生享受富貴。

8日，張男與29歲兒子、31歲王男，雙方決定以1900萬，購買數百件古董瓷器、玉器、銅器、雕像、茶壺等，並稱要拿1成，也就是190萬現金當作佣金，王婦出貨後並提領190萬，交予張等3人，數日後支票卻跳票，張男也不接電話，王婦始知遭詐，立刻向警方報案。

警方依王婦提供的資料，確定張男將骨董放在新北市鶯歌區的一處倉庫，隨即聲請拘票、搜索票，查扣13萬、241箱、共400多件古董物件、涉嫌人手機2支、作案用之公司印章，全案依偽造文書、詐欺移送檢方複訊。