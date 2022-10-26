民進黨新北市長參選人林佳龍今(26)日在臉書提及他參與台語文化推廣座談會一事，不僅暢談母語教育的未來發展，也在現場簽署語言平權承諾書！林佳龍承諾，他將為語言平權努力，讓新北成為母語教育、文化發展最好的城市！

林佳龍指出，他昨(25)日到蘆洲參與台語文化推廣座談會，與彭佳芸議員、李江却台語文教基金會、牽囡仔ê手 行台語ê路 共學團暢談母語教育的未來發展，也在現場簽署語言平權承諾書！林佳龍說母語是我們和歷史、文化的連結，世界上很多母語正在消失，在聯合國教科文組織的《世界瀕危語言地圖集》中，「台語」就被列為消失危機第三級的語言。

林佳龍提及過去他曾加入台語文研究社團、參與台語文運動，更於台中市長任內時、課綱尚未修訂時，投入資源推動母語教育、舉辦母語嘉年華，也對母語師資進行培育與認證，提供好的資源與環境，給有意願學習的學生。

林佳龍說在新北市有許多來自外地打拚的人口，以及將近11萬的新住民，造就了新北豐富的語言和文化，新北應該成為台灣多語教育的示範區，作為與全世界交流的平台，「可惜侯市府在這方面比較缺乏投入，既然侯友宜不願意做，未來四年就交給我來完成」。他說台語是非常優美又有內涵的語言，翻新和翻身都唸成［huan-sin］，與他的競選理念相同，新北大翻新就是「城市要大翻新，人民也要大翻身！」

林佳龍最後喊話「未來讓我們一起為語言平權共同努力，打造新北成為母語教育、文化發展最好的城市！」