護理系學生在教授指導下，研發「枕好睡，由我罩-隔音套組」，獲2022全國技專校院專題製作競賽銀牌獎。（輔英科大提供／高雄洪靖宜傳真）

顧雅利副教授、王惠玲及游秋燕助理教授研發「具有可更換餵食器具之餵食裝置」，獲韓國WiC世界創新發明大賽榮銀牌獎。（輔英科大提供／高雄洪靖宜傳真）

五專護理科武芳琪參加第52屆全國技能競賽，勇奪健康照護職類金牌。（輔英科大提供／高雄洪靖宜傳真）

輔英科大護理師生參加國內外比賽，合力拿下1金2銀佳績。護理系教師團隊以可更換餵食器具，嘉惠仰賴灌食患者，摘下韓國WiC世界創新發明大賽銀牌。護理系學生團隊研發降噪枕頭，改善病房環境，獲得2022全國技專校院專題製作競賽護理與幼保群銀牌獎。護理科五專生武芳琪參加第52屆全國技能競賽，勇奪健康照護職類金牌。

輔英科大護理系副教授顧雅利、王惠玲助理教授及高齡及長期照護事業系游秋燕助理教授研發「具有可更換餵食器具之餵食裝置」，以擠壓式的PC材質灌食袋，上有刻度或顏色標示，可清楚辨識袋內流質食物存量，並設計可換式接口，接口形式有管體、奶嘴、米糊勺及鴨嘴，適用各類型吞嚥困難的患者。參加韓國WiC世界創新發明大賽，榮獲銀牌獎。

另外，護理系學生實習時，常遇到患者或家屬抱怨隔壁床很吵，難以入眠，護理系學生鄭偵吟、張容瑄、郭力瑄、陳羿蓉、林莉瑾、陳姿琳在王琳華、沈滿華助理教授指導下，研發出「枕好睡，由我罩-隔音套組」，獲得2022全國技專校院專題製作競賽護理與幼保群銀牌獎。

研發團隊調查，一般平均噪音量為70.5分貝，而70分貝以上會對身心產生負面影響，該團隊利用隔音棉及鋁線組合，運用噪音遮蔽、繞射與穿透損失的原理，以及包圍性結構，將降噪效果最大化，設計出可折疊的隔音枕頭，達到降噪功效。

而勞動部舉辦的全國技能競賽上，護理科五專五年級生武芳琪和莊惠宇，在黃嫦芳、羅靜婷、楊文琪、張碧容、吳佳珍等教師指導下，在南區賽以第一、二名成績晉級全國決賽，最後武芳琪奪金、莊惠宇獲第四名。

英文能力不錯的武芳琪，參加護理技能競賽培訓時，很沒自信心，但看到黃嫦芳等教師悉心指導，風雨無阻，才改變想法，連騎車時都在背資料，初賽時挺過身體不適，以第一名晉級決賽。武芳琪坦承全國賽時胡思亂想，多次萌生自我懷疑、想放棄的念頭，所幸指導團隊的鼓勵與支持，讓自己堅持下去，且愈挫愈勇，上場時不疾不徐的完成規定項目，最終奪金圓夢。