對於國民黨高雄市長候選人柯志恩批評近來高雄房價飛漲，民眾的薪水跟不上，也增加貧富差距，高雄市長陳其邁26日說，貧富差距去年縮小的幅度是六都最高。至於柯志恩稱選後會長住高雄，陳其邁回應，任何人到高雄不管是觀光、long stay、定居，或成為高雄人，都歡迎。

陳其邁上午到路科出席德商默克-高雄廠電子材料供應系統生產廠啟用典禮，對於貧富差距擴大，令人民痛苦，陳其邁表示，高市府的薪資成長是六都第一名，已經達到8.63％，在這幾年大家的平均收入也都增加。對於怎麼降低貧富差距，陳其邁認為，在去年已經收到效果，但會繼續努力。

至於高雄港有中資的投資會影響招商嗎？陳其邁說，中資的認定由經濟部投審會來做認定，不管是招商或相關的投資都必須遵守經濟部外國人投資，以及中資相關的管理規定。

談到柯志恩近來口誤，把大立百貨說成大立光，陳其邁表示，他沒有注意看這新聞，大立百貨公司大家、高雄人都知道，就好像陳財佑是都市的傳說，大家都知道。

此外，陳其邁感謝默克投資高雄。默克表示，未來5至7年間將在台灣投入170億元新台幣，透過兩階段的大幅擴張對半導體科技事業在台的生產與研發能量。