沈慧虹說，只要認同新竹市的改變的朋友，就穿上「黃色」參加萬聖節大遊行，希望創造全民參與、歡樂的選舉，打贏這場選戰。（陳育賢攝）

新竹媽媽魏含瑛今天也特別於現場分享自己對新竹市的看法。（陳育賢攝）

由民進黨新竹市長候選人沈慧虹主辦的「魔法小虹萬聖大遊行」將於29日晚間登場，沈慧虹邀請民眾穿上代表「光榮黃」的黃色服裝並盡情裝扮，只要認同新竹市的改變，就穿上「黃色」參加萬聖節大遊行，希望創造全民參與、歡樂的選舉，打贏這場選戰。

沈慧虹今天在市議員陳建名、鄭美娟、施乃如、曾資程、李妍慧，與議員候選人楊玲宜、林盈徹、劉彥伶的陪同下，舉行萬聖節大遊行記者會，邀請大小朋友周六晚間來參加萬聖節大遊行，現場小小孩裝扮成消防員、太空人、警察、醫生自信走秀，新竹媽媽們也參與扮裝走秀，沈慧虹則以列車長裝扮首度亮相，氣氛歡樂熱鬧。

沈慧虹今天以列車長裝扮登場，她分享，1993年她擔任台灣鐵路史上第1位女站長，2022年的現在，她競選新竹市第1位女市長，近30年來，雖然職位不同，但是為民服務、守護人民笑容的初衷始終如一。

沈慧虹熱情邀請大家穿上黃色裝扮參加萬聖節大遊行，她並發起「光榮黃dress code新竹改變我認同」行動，只要認同新竹改變，就在本周六晚上穿上黃色，一起大聲分享身為新竹人的光榮。

沈慧虹說，選舉須提出政見牛肉和城市願景，她希望創造歡樂、全民參與的選舉，新竹市萬聖節大遊行這幾年都是親子家庭熱衷參與的活動，她希望延續這樣的傳統，她也強調，選舉剩1個月，希望用正向選舉模式打贏這場選戰。

新竹媽媽魏含瑛今天也特別於現場分享自己對新竹市的看法，她有感而發說，以前新竹市像是「定格」沒有進步，過去8年林智堅、沈慧虹團隊翻轉新竹，城市多了火車站前廣場、幸福廣場、城隍廟廣場和大大小小的公園，還有假日的活動市集，讓她直呼「不用大包小包，就可以到附近公園遛小孩」，而帶長輩去打疫苗也感受到市府貼心安排和便民。

魏含瑛說，過去新竹市的改變超乎期待，市政熟手沈慧虹能夠無縫接軌，立刻接棒上手，讓新竹的進步沒有空窗。