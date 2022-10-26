亞系外資出具最新報告，保守看待二線晶圓代工廠後市，認為此次半導體產業修正壓力可能比前次2018年更重，潛在硬著陸狀況可能導致明年展望下修，資本支出調降及擴產遞延仍為明年展望焦點，且美國管制禁令可能加劇長期競爭，仍存在更多下修空間。

鑒於對晶圓代工成熟製程的稼動率預期較低，亞系外資將聯電(2303)及世界(5347)的明年每股盈餘預期平均調降10％，其中以世界先進調降25％最大。對聯電維持「持有」評等、目標價35元不變，世界先進則維持「持有」、目標價自65元調降至60元。

亞系外資認為，由於新台幣貶值助攻，預期二線晶圓代工廠第三季營運表現將優於預期，但第四季將面臨更大的終端需求疲弱壓力。由於客戶持續去化庫存，8吋晶圓廠稼動率應會繼續下滑，12吋晶圓廠稼動率仍能維持約90％水準。

亞系外資預期，其他晶圓代工廠可能跟進台積電，於第三季法說中調降今年資本支出。然而，由於明年需求展望可見度仍低，認為二線代工廠很可能在明年1月舉行的第四季法說中，進一步削減明年資本支出預期。

對於美國商務部公布的最新出口管制，亞系外資預期，聯電等非中國大陸二線晶圓代工廠短期可能取得部分市占率，惟鑒於中國大陸很可能將大部分重心轉移到28奈米及以上的成熟製程，不排除二線晶圓代工廠長期競爭加劇可能性。

亞系外資認為，新台幣貶值使聯電第三季合併營收超出財測預期約5％，預期亦可望帶動毛利率優於財測。展望後市，由於終端需求疲軟對維持稼動率帶來更大挑戰，預期聯電第四季營收可能季減7％。

亞系外資考量8吋晶圓需求低於預期，將聯電今明2年每股盈餘預期小幅調降1％。不過，相較於世界先進，聯電短期應能獲得12吋晶圓業務的部分支撐、減輕影響程度。鑒於毛利率仍將受惠營運效率提升及部分匯率因素支撐，維持「持有」評等、目標價35元不變。

而世界先進第二季法說時已坦言將受到庫存調整影響，並預期第三季營收季減14～16％。據亞系外資觀察，世界先進第三季稼動率已降至約80％、略低於公司預期的84～86％，由於驅動IC相關產品需求改善有限，預期第四季稼動率將繼續下滑。

由於8吋晶圓需求疲弱狀況超乎預期，鑒於下半年及明年稼動率低於預期，亞系外資將世界先進今明2年每股盈餘預期分別調降3％及25％，維持「持有」評等，目標價自65元調降至60元。