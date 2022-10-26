中共二十大閉幕，國安會祕書長顧立雄今天表示，中共總書記習近平的人事安排打破過去所有的慣例和規則，誰上誰下都由習近平的個人意志決定。前總書記胡錦濤被離場，可能是刻意安排，為的是要展現習近平的權威感。

顧立雄今天接受資深媒體人王時齊專訪表示，這次二十大跟過去有些不同，看起來習近平的意志非常的重要，相關人事安排幾乎打破所有過去以來的種種規則，包括七上八下、指定接班人等等，誰上誰下全都是按照他個人的意志。

他說，國安會在此之前曾做過各種研析，針對不同的時間序上也做了一些不同的推演，但最後看來，當然還是習個人的意志貫徹了全場，像是胡錦濤被離場那幕，仍是很驚悚的。

顧立雄認為，胡錦濤被離場反應了中共元老的影響力，在習的個人意志下被架空，之前國安會並沒有預料到會到這種程度，這有可能是習近平刻意安排，要展現習的權威感。

他說，這次的二十大習近平在過程中展現強烈權力集中結果，這個結果對整個中國未來發展、對台灣影響，以及美中關係如何應對，都是未來特別要關注的。

顧立雄認為，從人事布局來看，忠誠度成為最重要的考量，他以此次排名在習近平之後的李強為例，過去並無在中央擔任要職，今年3月決定上海封城的決策，更引來很多民怨，但仍被安排入列，就是因為忠誠度。

他分析，中共二十大之後，政治上可能更為封閉，對經濟市場更為干預，美中科技鬥爭之後，中共可能尋求科技自主，成為「內向型政策」，在價值上可能與西方更為對立，亦即更為挑戰西方國家的民主與法治觀。

由於政治上走向「一人決策」模式，顧立雄強調，任何缺乏監督與制衝的模式，都容易有誤判風險，也提高了決策的不可預測性。不過，習近平的第三任因為有爭議，中國經濟的表現，成為其連任正當性的包袱，因此，習近平應會設法讓中國的經濟動能起來，這也是他無法閃避的責任。

至於習近平是否會有第四、第五任？他說，至少目前還看不到有指定接班人跡象，區域安全穩定增加了不可預測性，未來不確定性的風險也將升高。