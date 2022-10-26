美女主播高毓璘有著甜美臉蛋及婀娜身材，被封為「主播界洪曉蕾」，上月與補教名師朱祺因「個性不合」兩人婚姻畫下句點，心情似乎不受影響的她，依然在社群分享著多采多姿的生活，近日她前往台中吃到踩雷餐廳，直呼「小卷硬的要命」。

高毓璘從大學時期就被封為校花，多次上PTT表特板引網友注意，她當上新聞主播後更以優雅甜美氣質受到觀眾青睞，在IG及FB社群加起來有15萬人追蹤，近日她似乎不在主播台上報新聞，和閨密到處趴趴走，昨25日她分享到網紅餐廳嘗美食，未料直接踩雷，直呼「畢生吃過最難吃的白酒蛤蜊義大利麵就在這裡，小卷也硬的要命，但，服務很好，環境也很舒適乾淨，滿可惜的。」，她回覆留言時笑稱「叉一塊章魚差點飛出去」。

對此，網友留言「可以透露這難吃菜單讓我們不要踩雷嗎」、「是不是在台中？如果是，我吃過！難吃極了還客滿」、「牙齒咀嚼練習餐點」、「突然很想找你寫業配，太真實了」，但許多網友被高毓璘美照吸引留言「妳什麼時候才回來，想妳的播報了」、「畢生看過最美的主播就在這裡」。

而高毓璘的放風行程將自己打扮的休閒性感，有別以往主播套裝，只見她戴著墨鏡穿黑色露肚小可愛擺拍，當她側身時大洩超兇S弧線，小腹平坦完全看不出生過一子，使她閨密留言「堅若磐石」，似乎意有所指高毓璘美女級地位，還是在說「小卷」呢？惹得高毓璘直接點名閨密「最堅挺」，而點開她閨密社群後，能見到閨密anya也是有著火辣身材，anya分享的比基尼照或是開深U穿熱褲洩大長腿，似乎符合高毓璘稱的「最堅挺」，讓網友紛紛朝聖。