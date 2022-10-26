中共20大剛落幕，台海之間的關係是否會有變，除了台灣各界關注外，全球也相當關心。國安會秘書長顧立雄認為，就算台積電可能會被追上，但台灣半導體產業的整體優勢，暫時仍看不到被取代的可能性，因此全球應該都會設法阻止台海之間發生戰爭。

顧立雄今（26）日在Yahoo TV《齊有此理》接受媒體人王時齊專訪，他表示烏俄戰爭帶給自己的啟示就是「戰爭沒有贏家」，不只烏克蘭受到摧殘，俄羅斯也因此受到打擊，希望大陸能看到這個狀況，並了解若發動戰爭就要考慮可能付出的代價。

「經濟安全方面，台灣的半導體產業是不可取代的！」顧立雄指出，若以國安的角度來看此事，就算台積電在先進製程上的領先可能會被追上，但台灣整個半導體生態系對全球經濟影響到何種程度才是重點，因為台灣的半導體產業相當完整，可能在近10年內、甚至是一個世代內都不可能被複製、取代，因此台灣在全球經濟表現上具有無可取代的重要性。

顧立雄強調，就經濟層面上來說，除非全球都看著經濟崩解，包括大陸也甘願為此付出重大傷害，要到如此不理性的程度，才有可能發動戰爭，「我認為全球會設法阻止這種情況發生」。