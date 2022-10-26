英國和澳洲都在調查前軍方飛行員為中方教授相關技術

澳洲10月21日在聯邦調查局（FBI）要求下，逮捕了一名曾在中國工作的美國海軍陸戰隊前飛官兼空戰教官，目前他正面臨被引渡返美的命運。

據CNN新聞網和《新聞周刊》（Newsweek）等外電25日報導，這顯然是由於美國和盟國聯手，設法阻止北京獲取飛行專業技術。

54歲的前美國公民杜甘（Daniel Edmund Duggan）是在澳洲新南威爾斯州（New South Wales）的鄉間奧倫奇鎮（Orange）被捕。他的律師證實，他當天已出庭。兩名消息人士透露，庭上拒絕交保，杜甘已被移送附近的巴瑟斯特監獄（Bathurst jail），預定11月在雪梨出庭。

也就在上星期，英國警告數十名前軍方飛行員，停止在中國工作，不然將在新法下以國家安全為由面臨起訴。而澳洲也在調查，是否有前戰機飛行員受邀到中國工作。

杜甘在美國服役10年後移居澳洲，並成立了名為「塔斯馬尼亞捍衛戰士」（Top Gun Tasmania）的公司，雇用英美軍方前飛行員駕戰機帶旅客出遊。

此外，3名飛行員說，他還在澳洲航展中駕駛前軍機。而「塔斯馬尼亞捍衛戰士」官網顯示，杜甘在美國海軍陸戰隊服役期間，飛的是AV-8B「獵鷹II式」（Harrier II）短場/垂直起降（STOVL）戰機。