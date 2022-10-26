北科附工日式宿舍祝融之災。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

北科附工日式宿舍祝融之災。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

北科附工日式宿舍祝融之災，遠方就能看到煙。(蔡依珍攝)

國立台北科技大學附屬桃園農工被列為歷史建築的高級文官宿舍，26日中午慘遭祝融，消防員到場已全面陷入火海，打火弟兄出水搶救撲滅火勢，但其中1棟、原教務主任的宿舍有2／3被燒光，據悉被燒光的部分是日治時期建造，詳細起火原因待警消釐清。

北科附工26日發生火災，消防局12時26分獲報，立即派遣大批消防人車到場，建築已陷入火海，42分控制火勢、52分順利撲滅火勢，初估燃燒面積約30平方公尺。

校長陳勝利說，燃燒的是早期高級文官宿舍，2棟對稱，前民航局長張家祝、《繞著地球跑》主持人李秀媛都是在此長大，但因老舊成危樓無法住人，已斷水斷電，早期繳回一棟就拆一棟，學校師生認為有保存價值申請為歷史建物，2017年被列為歷史建築，平時是管制區不能隨意進入。

陳勝利說，該區2棟對稱，其中1棟原教務主任宿舍有2／3被燒掉，燒掉的日本瓦也是日治時期興建的，僅剩民初增建的紅磚瓦還保留，他指出，前2年在北科大經費挹注下，花100餘萬元為老宿舍群丈量、繪圖、拍照，希冀保留舊宿舍區，但因「修舊如舊」要斥資逾1億元，已向桃園市文化局申請中，無奈竟遭祝融之災，發生當下師生都拿滅火器搶救，可惜仍不敵火勢。