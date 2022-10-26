年底台北市長選戰引發各界關注。近其兩份民調，分別做出國民黨候選人蔣萬安奪冠、民進黨陳時中居次、無黨籍黃珊珊墊底，以及黃奪冠、蔣居次、陳墊底，兩種截然不同的結果，掀起討論。媒體人「逆風的烏鴉」表示，造成兩份民調懸殊結果的關鍵應是「民調方式」，傳統的市話民調與手機簡訊回傳觸及的族群不同，影響了調查數據。

逆風的烏鴉昨（25）日在臉書發文指出，24日天幾乎同一時間，有兩個台北市的民調被公布，結果完全不同：中廣／蓋洛普的結果是，蔣萬安支持度29.67％第一，陳時中支持度22.13%第二，黃珊珊17.42％第三；QuickseeK民調中心的結果是，黃支持度33.7%第一，蔣支持度33.2%第二，陳27.3%第三。

逆風的烏鴉表示，假設這兩個民調都沒做假，「民調方式」便是造成不同結果的原因。蓋洛普用的是傳統的市話民調，優缺點都很明顯，在有經驗的訪員電訪下，基本上可以挖出不同強度的選民支持意向；但缺點也顯而意見，現在市話使用率越來越低，以致成功樣本受到限制，因此只能用加權方式彌補偏差，但到底能否補得回來誰都說不準。

至於QuickSeek用的是「手機簡訊回傳」方式做的民調，操作方式是在獲得手機使用者的戶籍後，發送民調簡訊請他們填完回傳，然後統計完成調查。逆風的烏鴉解釋，此方式彌補了市話使用率偏低的問題，但也造成了幾個問題：第一，因為沒有訪員，所以收到簡訊者的支持的強度必須高過某個程度，才會願意回傳；第二，根據統計，約有一成的手機用戶擁有二個以上門號，也就是說可能有一成的成功樣本是重複填寫的；第三，操作手機簡訊回傳也受年齡影響，長者的回傳率可能遠低於年輕人。

綜觀以上，逆風的烏鴉認為，手機電訪應是取得準確民調的解方。他不確定這種手機簡訊民調是否準確，但他認為其準確度應高於網路民調和電子郵件回傳民調。但到底多準？是不是會比傳統民調準？可能只能看投票結果來驗證了。