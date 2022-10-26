前總統馬英九今就「可避免的戰爭」進行演講，馬英九表示，在動盪國際情勢下，台灣對外政策的大戰略應該是「避戰謀和」，需發展「和陸親美友日」的大戰略；他也批評民進黨的「抗中保台」政策，難以改善兩岸關係，更沒有解決任何問題，應該要好好檢討。

馬英九今日出席天下文化遠見高峰會，以「可避免的戰爭」為題進行演講。馬英九率先表示，在動盪的國際情勢下，台灣對外政策的大戰略應該是「避戰謀和」，蔡英文總統說守護國家堅守「不畏戰，不求戰」原則，但不畏戰、不求戰是基本的底線，本來就不可能求戰，但更要備戰、避戰和謀合，增加雙方的互信和合作。他在2007年競選總統時就提出了「和陸友日親美」，現在應該改為「和陸親美友日」，雖然順序微調，但戰略大方向整體不變。

馬英九表示，在他執政的2015年，「馬習會」舉行時，全世界無人認為兩岸會發生戰爭，但在6年後的5月，在民進黨執政的帶領下，台灣海峽卻成為了地表最危險的地方。

馬英九主張，台灣應該主動改善兩岸關係，回到「九二共識」，如果兩岸關係改善，就算不能左右美國是否與中共走向戰爭，但至少可以減少戰爭發生的機會，也可以使臺灣不會變成第二個烏克蘭，避免戰爭、迎向和平，才符合台灣百姓的利益與期待。

馬英九說，中共「二十大」後對台立場更為嚴厲，最近他有兩句順口溜流傳：「票投民進黨，青年上戰場；票投國民黨，兩岸無戰場」。期許民進黨政府在備戰之外，主動避戰與謀和。孫子曰：「上兵伐謀，其次伐交，其次伐兵，其下攻城。」如能如此處理兩岸關係，則人民幸甚，國家幸甚！

馬英九最後批評，民進黨「抗中保台」的政策不但難以改善兩岸關係，還讓兩岸關係不斷惡化，農產品受阻，更無法保證人民的權益和解決問題，而且民進黨執政新生兒減少5萬4千人，年輕人不想生，經濟因素有點退位，戰爭因素變成一種考量，所以抗中保台的政策應該好好檢討。