大陸滬指26日早盤收報3,018.60點，收復3千點大關，漲1.42％，成交額人民幣（下同）2,287億元。深成指早盤收報10,887.64點，漲2.33％，成交額3,454億元。創業板指早盤收報2,387.86點，漲3.17％，成交額1,306億元。
盤面上，醫藥類股表現強勢，包括中藥、CRO概念、醫療器械股拉升走高，教育信創股再現強勢，酒店旅遊股異動拉升，工業母機股回檔，風電股走弱。
報導稱，26日醫療器械股再度走強，三諾生物、麥瀾德、佰仁醫療漲超10％，科美診斷、諾唯贊、天臣醫療等跟漲。
旅遊股大幅走高，同慶樓、麗江股份雙雙漲停，錦江酒店、西安飲食、西域旅遊、首旅酒店、桂林旅遊等紛紛衝高。消息面上，冬春航季國際客運航班每週840班，年增長105.9％。
信創（資訊技術應用創新產業）概念股持續走高，中國軟件再度漲停，久其軟件、競業達、久遠銀海、用友網絡、真視通等多股漲停板，誠邁科技、龍軟科技、寶蘭德漲超10％，神州數碼、中國長城、金山辦公等繼續走強。
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