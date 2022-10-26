日前在桃園擱淺獲救的小抹香鯨，傷勢已逐漸復元，救援團隊正規畫野放時程。（基隆市政府提供／張志康基隆傳真）

日前在桃園笨港沙灘擱淺的小抺香鯨媽媽，在送至基隆八斗子救援池後，已經多日的復元，救援單位中華鯨豚協會25日也舉辦命名票選，最終將牠命名為「Momo」。負責救援的鯨豚復健站表示，目前Momo表現緊迫反應，待東北季風減弱、海象好轉將執行野放，不料今（26）上午10時許，在八斗子鯨豚復健站Momo突然死亡，致死原因還有待進一步調查。

中華鯨豚協會指出，Momo的發音為＂桃＂子的日文發音，有媽媽、抹抹的諧音，象徵本次擱淺於桃園的小抹香鯨媽媽。另外，復健站也表示，Momo第二次的血檢出爐，肌肉損傷的數值有些許的下降、脫水等問題也有些改善，但是緊迫數值卻上升中。

復健站說明，Momo從25日開始，出現嘔吐、全身用力而側傾、換氣不順等問題，並從嘔吐物中發現一些胃的黏膜組織，推測可能發生了胃潰瘍。由於Momo的狀態不穩定，讓救援團隊整夜呈現緊繃的狀態，並盡可能的維持Momo狀態。聽力測驗部分，初步發現Momo能聽見，為了不讓牠有過多的壓力，因此後續的檢測作業就暫停執行。

復健站指出，目前推斷Momo陪著死亡的幼鯨而擱淺，因此牠的狀況較幼豚來的穩定些，但是擱淺當下的風浪不佳，無法將動物野放，因此團隊只能選擇將Momo送入復健站觀察並維持動物狀態，等待野放的時機。

但由於復健站水體大小、人員活動、環境噪音與相關醫療行為等，對生性就膽小的小抹香鯨來說無疑就是壓力的來源，因此Momo的緊迫指數就在這幾天持續的上升。目前救援團隊已開始著手減低環境的壓力，包含調整復健人力、修正保定姿勢、減低圍繞在池邊的相關人員、拉長侵入式醫療或是灌食的間隔時間減緩緊迫的發生等。

另外救援團隊也開始著手規畫野放的時間與流程，目前正持續觀察海面風浪預報，待東北季風減弱且北海岸風浪降低可安全出港後，將執行野放工作，早日讓Momo回到大海，不料26日上午10時許，在八斗子鯨豚復健站的小抹香鯨Momo突然死亡，關於致死原因還有待進一步調查。