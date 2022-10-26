目前在ATP巡迴賽世界排名第88的台灣男子職業網球好手曾俊欣，收到了獲得本季ATP新生代年終總決賽參賽資格，他是首位進軍這項僅限21歲以下選手參加的年終封關戰的寶島球員，也是繼2017年韓國鄭泫之後，另一位參賽的亞洲球員。
ATP官方和曾俊欣的Instagram都分享了這個好消息，ATP官網並為曾俊欣發佈了文章介紹這位台灣好手，指出2022年賽季是曾俊欣大突破的一季，世界排名衝進百大內，最高曾來到第83名，這位前青少年男單世界第1，本季也斬獲2座ATP挑戰賽冠軍，也在3站ATP巡迴賽收下單打勝利。
ATP官網也提到，曾俊欣也第一次爭取到本季所有四大公開賽的會內賽門票，其中法國網球公開賽還是會外賽連3場直落二奪勝，爭取到會內賽門票。
2022賽季ATP新生代年中總決賽將於11月8到12日在義大利米蘭舉辦，目前8個單打席次已經有6席確定，包括曾俊欣，還有義大利穆塞提（Lorenzo Musetti）、丹麥魯恩(Holger Rune)、英國德拉佩爾（Jack Draper）、日裔美籍中島布蘭登及捷克雷赫茨卡（Jiri Lehecka）。
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