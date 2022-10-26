針對高端疫苗臨床實驗由陸資公司經手，國民黨桃園市長候選人張善政競辦發言人曾俊豪指出，按照民進黨一直以來的標準，高端已經成為名符其實的「中共同路人」，而鄭運鵬過去在立院時期，為了護航高端多次抨擊民間牽線BNT，如今看來是「迴力鏢大進化」。曾俊豪呼籲，身為「高端好鵬友」的鄭運鵬，2008年也因為「人生際遇」到對岸大賺人民幣受到外界質疑，這些「同路人」行徑，他都應該出面說清楚，千萬不要「雙標不回頭」。

曾俊豪表示，民進黨一直以來以防疫為榮、以高端為傲，隨著時間過去，所有的一切都攤在陽光底下，尤其號稱滿滿台灣價值的高端疫苗，竟然第二期臨床試驗找陸資公司處理，即使高端保證臨床試驗的執行有一定嚴謹程序，但對民進黨當局、蔡英文總統來說，已經迴力鏢插滿身。

曾俊豪指出，先前疫情緊繃時，民間團體希望採購BNT，卻遭到民進黨當局百般刁難，其中一人就是桃園市長候選人鄭運鵬，多次護航高端，說出的言論，「台灣沒有BNT，其實根本不會怎麼樣」、「（上海BNT疫苗的品質）以我看到的資訊，只能搖頭」、「這些人怎麼不一直認真提出BNT申請」、「哪些人接種高端是為了出國嗎？」字字句句言猶在耳，對比如今接種高端要入境日本還得自費做PCR、高端爆出二期臨床實驗由陸資公司經手，極為諷刺。

曾俊豪提到，鄭運鵬被爆到對岸大賺人民幣，合作對象還是有國營、黨營色彩的三大電信商的過去，按照民進黨一直以來的標準，這些行徑都是「中共同路人」，但鄭運鵬選擇以「人生際遇」帶過，不願交代與對岸官員的交流細節，包含這次護航高端翻船，鄭運鵬都應該出面，一條一條說清楚，千萬不要「雙標不回頭」。