聯發科(2454)深耕Wi-Fi市場，更成為全球技術標準的貢獻者及全球首批採用Wi-Fi 7的公司之一，隨著5G與WiFi技術的相輔相成，Wi-Fi 7將帶動另一波技術革新，未來幾年內也勢必會躍上主流位置，屆時聯發科將搶食首波升級潮。

隨著5G在全球普及率越來越高，Wi-Fi的重要性日益加劇，主要原因是5G於室內的應用因其物理特性而受到限制，故Wi-Fi成室內網路最佳選擇，目前主要技術走到Wi-Fi 6，更有部分國家已開放WiFi 6E中的6GHz頻段，以提供更低的延遲、更大的頻寬容量及更快的傳送速率，根據Strategy Analytics和IDC預估，Wi-Fi 6產品滲透率至2024的81%，CAGR高達48.6%，而隨著技術演進，WiFi7將勢必躍上主流。

2019年推出的Wi-Fi 6，僅三年的時間便達到50%市占率，統計顯示，有63%的手機流量由Wi-Fi分擔，且持續增加，故未來五年最新Wi-Fi 7的市場將蓬勃發展，包含半導體、相關零組件與終端產值將高達約7700億台幣。

聯發科智慧聯通事業部協理葉信忠表示，聯發科擁有業界最廣泛的Wi-Fi產品組合，並是全球排名第一的網路和寬頻晶片廠商，橫跨寬頻、零售路由器、消費電子和遊戲裝置的Wi-Fi解決方案，每年為數億台設備提供支援。聯發科也積極參與次世代無線網路標準制定、技術研發、測試規範，與標準機構Wi-Fi聯盟一直保持緊密合作，成為全球技術標準的貢獻者及全球首批採用Wi-Fi 7的公司之一。

另外，聯發科在Wi-Fi 7的另一項市場競爭利器是天線設計，葉信忠表示，無線傳輸最在乎有效距離，創新的4T5R多天線技術，多一條傳輸天線，可提供更廣的覆蓋範圍及旗艦級性能，無論對講求訊號無死角的路由器，還是對於講究低功耗的行動裝置如手機等，都特別有幫助。

聯發科在Wi-Fi 7方案也提出多項創新，在快速方面，採用業界最先進的6奈米製程，並搭載全新設計的雙網路封包加速引擎，在飆網的時候無後顧之憂。在穩定方面，聯發科創下業界唯一單晶片多重連結設計架構，大幅降低網路延遲，成果勝出同業100倍以上，在不斷網方面，聯發科技的多天線技術，可讓傳輸距離再增大30%，加上專利的多頻無線組網，能支援超過1000個使用者同時上線。聯發科已經準備好Wi-Fi 7產品線的解決方案，協助客戶在2023年落地，享受Wi-Fi 7規格的好處，讓更多高品質的影音技術能付諸實現，帶動另一波技術革新。