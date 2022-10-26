邱臣遠批，資策會過去是台灣之光，但現在碰到選舉卻被打成十惡不赦，也讓資策會內部形成寒蟬效應和杯弓蛇影的低氣壓，奉勸執政黨不要為了一時選舉勝負而有過多的政治操作。（截取自國會直播頻道）

民眾黨籍新竹市長候選人高虹安近期陷資策會兼職爭議，資策會昨日透過聲明指出，高虹安任職資策會期間並無兼職申請與核准記錄。立委表示，現在資策會已經被外界批評是執政黨鞏固權力的工具，資策會執行長卓政宏同樣有兼職事實，資策會應本於事實辦理。

對於立委高虹安任職資策會期間涉及兼職疑義，資策會昨日透過聲明稿指出，高虹安任職資策會期間並無兼職申請與核准記錄。

立法院經濟委員會今(26)日邀請農委會主委陳吉仲、經濟部長王美花及環保署首長就「漁電共生」能源政策爭議並備質詢，以及審查2023年農委會中央政府總預算案。

國民黨立委謝衣鳯質詢時表示，高虹安在資策會兼職出現爭議，但是執行長卓政宏也是身兼數職，兩者有何不同？

王美花說，根據過往案例，資策會執行長、總經理本來就會兼職，根據資策會的聲明，員工兼職一定要報備，但是高虹安並沒有報備，在資策會兼職一定要按照財團法人相關規定報備，而且兼職必須是無給職。

資策會回應，執行長卓政宏於就任時即辭去所有營利事業職務，之後於資策會任職期間之兼職都是非營利機構或公益團體的董監事而非經理人，且均符合資策會相關兼職規範，並經董事長核准。

民眾黨立委邱臣遠質疑，執行長兼職7份工作有無領取任何顧問費？無論是執行長或是副執行長兼職，要以統一原則進行相關盤點，資策會在台灣資通訊發展上有許多貢獻，現在宗旨仍是增強資訊產業競爭力，並推廣資訊技術有效應用，但這次因為政治力的介入和選舉的紛擾，資策會被外界批評成了執政黨鞏固權力的工具，整個資策會更是被負評洗版。

邱臣遠批，資策會過去是台灣之光，但現在碰到選舉卻被打成十惡不赦，也讓資策會內部形成寒蟬效應和杯弓蛇影的低氣壓，奉勸執政黨不要為了一時選舉勝負扭曲正常的事，對於個案應該本於事實，而不要有過多的政治操作。

經濟部次長曾文生表示，任何兼職就是按照兼職規定來辦理，我們不會拿網路評價來給資策會評價，承諾對兼職一事會基於事實來做相關辦理。