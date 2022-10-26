台北市長選舉激戰，選前之夜場地也成角力焦點。國民黨台北市長候選人蔣萬安原鎖定總統府前凱達格蘭大道，也已取得選前之夜前3天場布使用權，但今凌晨關鍵的選前之夜當天場地使用權，卻遭民進黨台北市長候選人陳時中陣營攔胡。（周志豪攝）

台北市長選舉激戰，選前之夜場地也成角力焦點。國民黨台北市長候選人蔣萬安原鎖定總統府前凱達格蘭大道，也已取得選前之夜前3天場地使用權，但今凌晨，關鍵的選前之夜當天場地使用權，卻遭民進黨台北市長候選人陳時中陣營攔胡。

知情人士表示，凱達格蘭大道場地使用情形仍在發展中，最晚傍晚就會明朗。國民黨黨務人士表示，若民進黨堅持占有選前之夜凱達格蘭大道路權，蔣萬安選前之夜備案規畫將改至自由廣場、中山南路上，仍會讓人流自然溢出道凱道附近。

黨務人士指出，因為考慮場布，國民黨市黨部從禮拜六凌晨開始排，連搶11月22日到24日3天預備場布的時間，凱達格蘭大道路權都順利搶下來，但今天凌晨最重要的選前之夜，凱達格蘭大道使用權卻被陳時中陣營攔胡搶走。

知情人士表示，目前仍在最後努力爭取選前之夜凱達格蘭大道使用權，若確定無法取得，目前備案就是與凱道格景福門相望的中山南路、自由廣場，不過備案也仍要跟市府相關單位協調後續執行細節，「一切還再努力中」。

黨務人士分析，就目前選前之夜場地借用情形看來，無黨籍市長候選人黃珊珊選前之夜場地應是市府前廣場，陳時中選前之夜場地應是在北平東路競選總部前，但陳陣營凌晨突襲攔胡凱道搶走，評估刻意的可能性很大。

知情人士說，若陳時中陣營最後確定要在凱道辦選前之夜，國民黨台北市黨部11月22日到24日的3天場布時間不會釋出；而蔣萬安選前之夜若轉至自由廣場舉辦，會努力讓人潮自然向凱道溢出，屆時若衝場，陳時中陣營要負全責。