Morningstar發表首份《環球投資者投資組合研究報告》，評估14個市場的個人投資者如何建構投資組合。研究發現不同地方的投資者對投資組合的偏好存在巨大差異。其中房地產仍是華人（中國及香港）最受歡迎的投資；至於加密貨幣接受度則以新加坡、香港及加拿大等三國投資人接受度最高。

Morningstar表示，各地投資者的財務需要及其對投資組合的風險承受程度受當地市場的慣常做法及投資文化、退休安全網以及監管環境所影響。在亞洲，投資者甚少在建立投資組合時考慮整體資產配置，而可持續性和ESG因素尚未成為投資首要考慮因素。

Morningstar基金研究副總監張凱騏指出，我們的研究顯示在亞洲，投資者偏向直接投資股票，而房地產為個人財務的重要組成部分。因為缺少考慮整體資產配置去分散投資風險，像現時市場較為波動的情況下，投資者可能面對超出他們可承受的投資風險，有機會做出非理性的決定。

張凱騏認為，投資者要獲得長遠財務成功，不能單單考慮個別投資產品，應以整體投資組合進行資產配置。此做法於澳洲、英國、美國等市場較為普遍，投資諮詢服務以投資者財務目標為先，去建構投資組合；但在多數亞洲市場，投資諮詢仍未算普及。

根據晨星調查，房地產投資是中國大陸及香港地區最受歡迎的投資，構成家庭投資組合主要部分。除了普遍熱衷於房地產外，內地與香港投資者的風險偏好和投資偏好仍存在細微差異。整體而言，大陸內地投資者偏好短線投資居多，但大多數家庭仍偏好包括銀行理財、現金和儲蓄在內的低風險資產；對於香港投資者而言，直接投資股票最受個人投資者歡迎，其次為外匯投資，而基金通常由以獨立產品銷售。

在各地區投資人的全球投資組合中均已出現「加密貨幣」，但加密貨幣投資者仍屬少數，當中加密貨幣在較年輕組別的配置比重最高，對加密貨幣接納程度最高的為新加坡，因為幾家著名加密貨幣公司的所在地都在新加坡，另香港及加拿大也都相對高，其中加密貨幣占加拿大投資人投資組合的資產配置比重超過14％。