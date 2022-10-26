受惠北美大型雲端業者積極增建資料中心基礎設施，DIGITIMES Research預估明（2023）年全球伺服器出貨量將再成長5.2％。此外，隨全球疫情將邁向流感化，IC及零組件供應亦逐步恢復正常，加上兩大晶片商英特爾（Intel）、超微（AMD）新一代CPU量產，亦有望帶動部分換機需求。

DIGITIMES Research分析師龔明德預期，在雲端、HPC、邊緣伺服器需求成長，及晶片大廠陸續推下世代CPU等利多驅動下，2022～2027年全球伺服器出貨量複合年均成長率（CAGR）將達6.1％。

龔明德進一步指出，未來五年主要伺服器出貨成長動能仍來自大型公有雲業者，為滿足對外雲端服務或自家影音串流平台、電子商務及各種線上服務需求，將於全球各地持續擴建資料中心基礎設施。另隨各應用領域企業用戶在雲端及邊緣端需處理日益龐大數據，促HPC、AI伺服器需求提升。

此外，雲端業者、伺服器品牌商也將發展重點朝向靠近邊緣端的企業混合雲服務布局，以因應邊緣AI推論或即時大量數據處理或資料儲存的需求。在此同時，隨全球5G資料中心基礎設施陸續建置，將帶動核心（core）及邊緣端的電信伺服器發展，而隨著O－RAN聯盟亦積極推動採開放式商用現成設備（COTS）作為邊緣RAN端設備，可望在2023年後逐步帶動邊緣白牌電信伺服器出貨成長。

從供給面來看，主要助攻伺服器出貨成長的因素，則為晶片大廠陸續推出新一代CPU或AI加速晶片，有利帶動雲端資料中心及企業客戶伺服器依需求增購或替換為部分新機。

另一方面，各晶片商也積極發展新一代資料加速處理方案，如輝達（NVIDIA）及超微推新DPU，英特爾亦推IPU，未來將推升資料中心朝逾400Gb／s的高速資料傳輸標準發展，以強化資料中心基礎設施的運算、網路、儲存及安全管理的處理效能。