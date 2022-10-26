日前，蘋果公司在官網發起倡議，呼籲全球供應鏈2030年前實現脫碳。

綜合陸媒26日報導，該倡議顯示，蘋果幾乎所有中國供應商都已經正在擴大對風能和太陽能等清潔能源的使用，其中包括京東方A、藍思科技、領益智造、欣旺達、立訊精密、裕同科技等55家蘋果中國主要生產合作夥伴，都已承諾100％使用可再生能源為蘋果生產產品。而在全球範圍內，共有200多家蘋果供應商已加入這一承諾。

10月26日上午，A股上述蘋果鏈企業股價均大漲，其中裕同科技股價10％漲停，欣旺達一度漲超3％，立訊精密漲超2％。

報導指出，蘋果上述供應商評估變動，旨在加速實現其碳中和目標。早在2020年，蘋果在全球的公司營運已實現碳中和，並致力於在2030年前實現從全球供應鏈到產品全生命週期的碳中和目標。

如今，蘋果正加快碳中和目標實現步伐，最新發起新的倡議，呼籲其全球供應鏈採取行動，解決他們的溫室氣體排放問題，全面實現去碳化。

蘋果表示，將評估主要生產合作夥伴是否在與蘋果相關的生產營運中實現去碳化，包括100％使用可再生能源供電，並要求供應商在實現目標的過程中及時匯報進展與減排成果，並將跟進和審計每年的年度進程。蘋果稱，將與那些承諾在去碳化方向上做出可衡量進展的供應商通力合作。