處理器矽智財大廠英商安謀（Arm）26日宣布供嵌入式邊緣裝置使用的可擴充開放架構（SOAFEE）自成立以來，參與成員數已超過50家，為初始成立的四倍之多，包括半導體晶片廠商、軟體供應商、系統整合商、雲端服務供應商、車廠與一級供應商等整個汽車供應鏈，且其規模每週都在持續擴大中。Arm指出，如此快速的成長力道，證明汽車產業相當看重移轉至軟體定義的技術及其隱含的商機。

車用領域的未來將由軟體定義，但伴隨而來的則是全然不同的複雜性。目前有高達3萬名開發人員正專注於車用相關的軟體開發，包括目前先進車輛所需的1億行的程式碼。未來，完全自駕的車輛預計需要至少5億行的程式碼，而到2030年，全球車用軟體開發人員的總數將超過25萬人。這意味著傳統的設計技術已無法擴充、且符合車輛對軟體與日俱增的需求。

Arm資深副總裁暨車用事業部總經理Dipti Vachani表示，這是在去年推出SOAFEE的原因。SOAFEE是一個基於開放標準、供軟體定義汽車使用的架構，可將現代的軟體開發技術導入車用市場。SOAFEE可為傳統的汽車產業與軟體開發社群開創合作契機，在打造軟體定義汽車的未來時，分享彼此的專業知識、技術與產品。

Arm推出SOAFEE時，著眼於解決三大問題，包括在許多半導體晶片解決方案中促成軟體的再利用；易於從雲端將軟體部署到邊緣裝置；以及將開發流程往前提，協助開發人員提早進行開發作業、並在裝置完成生產後部署更新。短短一年內，Arm已就如何解決上述問題，取得重大的進展。

SOAFEE架構如今已完成定義。要解決軟體定義車輛複雜性的挑戰，軟體的再利用極為關鍵，而一致性更是用來定義及打造軟體基礎架構的關鍵。由業界領導企業合組的專業團體，目前已完成 第一個版本的SOAFEE架構定義及相關文件。該版本嘗試再利用各種元件現有的開放標準、並在必要情況下延伸這些標準，以符合車用應用項目在功能安全與即時性的需求，如此，車輛中所有軟體定義的功能，都能使用同樣的開發方法。

雲端到邊緣的應用開發部份，SOAFEE專業團體正與雲端服務供應商攜手合作，藉由SOAFEE架構的藍圖，將雲原生的方法導入車用領域。這些藍圖係針對特定的應用項目，例如自動駕駛、先進駕駛輔助系統（ADAS）以及車載資訊娛樂系統，具體作法是將這些工作負載託管在雲端，然後使用SOAFEE參考實作或符合SOAFEE規範的商用產品，將其導入至邊緣裝置。SOAFEE專業團體將在2022年年底發表第一套SOAFEE藍圖，並展示其運用SOAFEE進行的自動駕駛應用開發作業。

SOAFEE專業團體已成功發表第一套SOAFEE開放原始碼參考實作，內容是以Autoware.auto自動駕駛應用為實例，呈現如何遞送容器化的軟體定義工作負載，現已供開發人員開始作業。第二套SOAFEE參考實作則預計2022年底發表。為了進一步促成協作，並以SOAFEE為核心擴展程式碼架構的社群，包括Linaro公司在內的成員，目前正以這些參考軟體實作及硬體平台為中心，打造一個名為整合實驗室的協作基礎。

過去四十多年來，汽車產業已經歷多項變革。如今，軟體已應用於汽車的所有運作，並為該產業帶來了挑戰。產業必須重新思考並採用現代化的開發方式來解決這些挑戰。相比於軟體帶來的挑戰，更重要的是掌握住機會，藉由方法上的創新，達成安全、永續與舒適。Arm與其生態系夥伴以多年來為車用、物聯網、雲端與行動裝置市場帶來革命性變革為基礎，已明確設定這項目標。SOAFEE是此一發展路徑的重要支柱，並將扮演關鍵角色，持續以Arm技術定義未來的汽車。