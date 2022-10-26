桃消防第三大隊透過實地搶救演練，讓第一線救災人員掌握太陽能災害搶救重點，強化同仁救災安全。（翻攝畫面／蔡明亘桃園傳真）

桃消防第三大隊也提醒民眾使用燃氣熱水器應注意通風，避免意外發生。（翻攝畫面／蔡明亘桃園傳真）

中央推動綠能政策，許多校園裝設太陽能光電發電設備，為熟悉太陽能板火災事故搶救流程，桃園市消防局規畫課程與實地搶救演練，第三大隊今上午於大園區菓林國小辦理太陽能災害搶救演練暨防範一氧化碳中毒宣導，盼在演練同時，也提醒民眾使用燃氣熱水器應注意通風，避免意外發生。

桃消防第三大隊表示，今日太陽能災害搶救演練設定模擬情境，假設校園中太陽能設備短路造成起火燃燒冒出濃煙，校方人員發現後立即啟動自衛消防編組，嘗試初期滅火、避難引導與清點人數，並將現場情況通報給119，協助消防人員展開救災行動。

根據搶救太陽光電發電設備火災指導原則，太陽能光電發電設備即使經台電斷電後，太陽能板至變流器間配線仍存有電力，從火災初期到殘火處理都必須注意，非必要切勿碰觸、破壞太陽光電設備以免觸電。

竹圍分隊長陳敏男說，活動過程中，以互動式的政令宣導讓學校師生在寓教於樂中學習相關知識，除一氧化碳宣導外，也有射水體驗、CPR教學、地震車體驗與濃煙體驗等，藉多樣性活動加深學生印象，達到宣導效果。

第三大隊大隊長簡慈彥指出，藉平時搶救演練機制，使第一線救災人員掌握太陽能災害搶救重點，強化同仁救災安全。此外，近日氣溫降低，特別提醒民眾使用燃氣熱水器應注意環境通風，避免一氧化碳中毒憾事發生。