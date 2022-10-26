前強辯樂團的40歲主唱兼吉他手黃少谷，不僅是五月天的師弟更是五月天成員怪獸的表弟，但演藝收入受到疫情影響，兼差跑多元計程車補貼家用，引起關注。今（26）日黃少谷在社群網站上發文，透露自己坐高鐵時遇到的驚人景象，還將「偷拍照」上傳，瞬間引發熱議。

今（26）日黃少谷在臉書上發文，先是對自己偷拍照片致歉，隨後他便分享這張照片的內幕，「我看到了一位媽媽的偉大，一手抓著暴走的弟弟，一手盡快的解決自己的一餐，姐姐自己照顧著自己。」他提到，照片中的媽媽絲毫沒有任何脾氣，而是抓緊進站僅2分鐘的空檔時間進食，「讓我感覺媽媽的強大，媽媽辛苦了！」他也將照片做了黑白處理，再次表示：「請原諒我的偷拍」。

貼文曝光後，網友也紛紛留言，「媽媽真偉大」、「真的不容易啊」、「一打二，媽媽真的好辛苦」。此外，也引起網友的共鳴，「其實媽媽內心已經無數次爆發，只是為了自己身上掉下來的那塊肉，我們願意忍！在還沒有孩子前，我們也是想當嬌滴滴公主呢！」他也在鼓勵自己在tag寫道：爸爸加油。

事實上，黃少谷本人也是個好爸爸，他在2年前和前天氣女孩團員Yumi（林采薇）結婚，怎料孩子剛出生時碰上疫情，工作一夕間停擺，為了養家他開始開計程車扛家計，偶爾也會接些節目通告，他在節目上也坦言：「對於我的小孩子、我的太太，我希望可以給他們好的未來，我每天都在想這件事。」