高雄市小港區近年來人口成長，高雄市政府為減輕家長育兒負擔，設立「小港平和公共托嬰中心」並於今日開幕啟用。(林雅惠攝)

高雄市小港區近年來人口成長，高雄市政府為減輕家長育兒負擔，設立「小港平和公共托嬰中心」並於今日開幕啟用，該中心運用小港國小原有教室，規劃分齡照顧專業托育服務， 成為高雄第32家公共托育機構，年底前於高松地區活動中心及明義國中再成立2家公托中心，希望嬰幼兒受到最好的照顧。

高雄市社會局表示，因應小港區就業人口密集，高市府重視就業家庭的育兒需求，透過「小港平和公托」開幕，向小港市民朋友展現積極規畫布建公共托育機構的行動力，以行動支持就業家庭兼顧育兒與就業。

社會局指出，「小港平和公共托嬰中心」結合小港國小環境打造托教一條龍跨齡共享學習空間，並增設無障礙電梯友善家長送托；托嬰中心空間運用樹木、山脈造型搭配溫和的色彩，營造舒適活潑、多元發展的環境，並規劃半戶外廊道，讓孩子藉由體適能活動促進身心均衡發展，更優化提升托育的內涵，展現公共托育新氣象。

社會局長謝琍琍表示，顧弱勢、增公托、減負擔是市府持續努力的托育政策主軸，高雄有首創全國體貼新手父母的坐月子到宅服務，第一胎不領生育津貼可以選擇等值3萬元免費坐月子到宅服務坐好坐滿120小時，貼心照顧孕婦產檢交通安全，擴大產檢交通補助對象，擁有高雄市籍的孕婦皆可獲28趟次最高5040元的計程車資補助。

此外，今年設置公共托育機構達目標53處、增設定點臨托服務據點達12處、準公共保母及托嬰中心托育補助加碼；托育品質提升部分也提高公托照顧比為1比4、調增公托專業人員薪資4600元、發準公托「久任獎金」、及獎勵調薪。

謝琍琍指出，高雄市政府積極布建托育資源，讓育兒家庭可以安心就業、放心托育，為高雄囝仔提供最專業、優質的托育服務及安全舒適的成長環境，與家長共同攜手陪伴孩子成長。