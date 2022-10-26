泰山(1218)經營權之爭年年都有傳聞，最近又傳出市場派想在年底，由獨董召開股東臨時會全面改選董事。近期股市一片慘綠，但泰山挾著公司派和市場派持股皆超過4成，雙方鎖碼之下，股價刷新30年新高，今日突破41元關卡。

在2021年底泰山公司派和市場派已達成共識，推選6席董事及3席獨董，由於剛改選的本屆董事任期還有2年，市場派若真的打算今年底提前全面改選，恐將引發外界質疑一再改選的必要性、正當性及合法性。

台北商業大學副教授李禮仲今天就投書財經媒體，認為金管會既已宣布修正「光洋科條款」禁止獨董單獨召開股臨會，立法前夕如果仍有獨董執意召開，顯然違抗修法意旨，金管會不應坐視；若獨董不獨立而損害股東權益，投保中心也應該提起解任訴訟。

事實上，去年光洋科(1785)經營權之爭，兩派股東的獨董各自宣布召開股臨會全面改選董事，就引爆「獨董之亂」。類似案例還包括聯光通(4903)、友訊(2332)、三一東林(3609)、太普高(3284)、永大機電(1507)、中福(1435)等，都是要求全面改選董事、解任特定董事或獨董。

今年8月16日，金管會宣布修正《證券交易法》第14條之4、14條之5與第178條，規定未來上市櫃公司要對自家董事提起訴訟、召集股東會、董事為自己與公司交易，代表公司的必須由獨董組成的審計委員會合議通過才能進行。亦即修法後，獨董不能各自召開股臨會，被稱為「光洋科條款」。

沒想到，在修法上路前夕，泰山因公司派家族和市場派持股都超過4成，傳出市場派陣營打算趕在「獨董不能各自召開股臨會」的修法公告施行前，年底由獨董發動臨股會提前全面改選，藉此拿下公司主導權。

李禮仲認為，金管會應該敦促立法院儘速修正《證交法》，在設有審計委員會的公司，讓監察權依法回歸由審計委員會合議行使，才能符合獨董及審計委員會制度的宗旨，終結獨董得獨立行使股東會召集權所引發之亂象。修法前，請投保中心對被質疑「獨董不獨立」提起解任訴訟，以補修法前之法律空窗期。