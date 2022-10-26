上賽季原本被預期將與勇士在西區冠軍賽會師，卻在第2輪慘遭獨行俠淘汰的太陽，今日在主場迎戰衛冕軍，比賽中勇士射手克雷湯普生（Klay Thompson）不斷與太陽球星戴文布克（Devin Booker）發生摩擦，2人終於在第3節終於槓上起了口角，不過克雷湯普生仍氣不過對著裁判多次咆哮，連續吃了2記技術犯規遭驅逐出場。

克雷湯普生本賽季進攻呈現低迷狀態，至今三分球命中率僅3成48，本戰面對太陽同樣手感冰冷，8次出手只有1次命中，或許也影響了克雷湯普生的心情，今日對位戴文布克顯得火氣非常大，第3節克雷湯普生成功封阻戴文布克投籃後，2人就已經開始互噴垃圾話。

Klay and Book have been going at it 👀 pic.twitter.com/uX37UsKCrH — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) October 26, 2022

在1次克雷湯普生的犯規過後，2人衝突更加激烈，這次是胸頂胸相互叫囂了起來，裁判將他們拉開之後各給了1次技術犯規，沒想到克雷湯普生走回板凳區後又對著裁判怒吼抱怨了幾句，再度吃了1次技術犯規，克雷湯普生直接被驅逐出場，同時這也是他例行賽加上季後賽生涯759場比賽上，頭一次遭到驅逐出場。

Klay Thompson’s ejection. He had words for Booker and the Suns bench. 🍿



pic.twitter.com/9P8BHdjVPa — Hoop Central (@TheHoopCentral) October 26, 2022

Kevin Harlan jinxes Steph Curry at the free throw line and Steph pointed at him 😂#DubNationpic.twitter.com/nIJVuE5u2j — 𝙏𝙖𝙡𝙠𝙞𝙣’ 𝙉𝘽𝘼 (@_Talkin_NBA) October 26, 2022

但在這充滿火藥味的比賽上，仍出現一段非常逗趣的畫面，比賽進行到第2節時，勇士球星柯瑞（Stephen Curry）獲得2罰機會，現場主播哈蘭（Kevin Harlan）此時提到柯瑞本賽季尚未投丟過罰球，沒想到話才剛說話柯瑞第一球就失手，也讓此前保持23罰全進的他因此破功，隨後柯瑞也笑了笑指著主播台，似乎將自己罰球失手怪罪到對方身上，而哈蘭只好搞笑認錯道歉，「他知道我們在說什麼！」