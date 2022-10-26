為使投資大眾更加瞭解證券市場的交易實務，證交所於今（26）日起推出「我是股神」模擬下單競賽活動，希望以寓教於樂、生動活潑的遊戲方式，增強大眾對證券市場交易實務之認識。

「我是股神」競賽活動，以「模擬下單教學體驗」為設計主軸，對象為一般大眾，只要註冊「宅在家學習網」的會員，即取得參賽資格，透過手機或電腦均可參加；遊戲活動自10月26日起至12月23日止，共分三階段進行，每階段為期二周，並於每階段期初均重新開始計算資產與績效。

為提高大眾參與意願，證交所特別提供豐富獎勵獎金，針對藉由模擬交易，該階段增加資產最多前三名、較前一階段增加資產最多前三名，分別設置「獨佔鰲頭獎」、「突飛猛進獎」，最高獎金達2,000元，甚至對於該階段資產減損最多前三名，也提供「再接再厲獎」的鼓勵。

此外，還推出「截圖玩家抽好禮」抽獎活動，參賽者只要截圖，並留言、按讚分享，即可取得抽獎資格，共有60名幸運者，可各獲得200元獎金，

證交所表示，該活動藉由簡易版的模擬下單遊戲，提供大眾在實際進場買賣股票之外的練習機會，並透過遊戲設計、獎金激勵的方式，讓大眾能輕鬆學、開心玩。歡迎大眾踴躍參與，把握中獎機會。

活動詳細資訊請關注證交所「瘋存股想入市 宅在家學習網」（https://shl.twse.com.tw）或「證交所臉書粉絲專頁」（https://www.facebook.com/TaiwanStockExchangeCorp/）。