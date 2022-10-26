台股今（26）日由台積電（2330）領頭展開跌深反彈，不過，仍有約80檔老牌上市股，股價卻在近日接連摜破20年線（240個月月均線），包括大立光（3008）、可成（2474）、健鼎（3044）、國泰金（2882）及中信金（2891）等股。

據統計，大立光及可成是近年來領先大跌股，隨著股價跌深後，逢低開始有買盤回籠，但股價仍在20年線以下，今年上半年每股獲利（EPS）各為78.36元及7.67元，另外，健鼎上半年EPS已衝上5.54元，今天股價摜破20年線。

接下來，皇翔、中碳、宏亞、國泰金、寶成、鑽全等上半年EPS也有3～5元之間；晶華、中宇、裕民、美律、台化、中航、永信、三星、年興、台橡、台肥、福懋、鴻準、亞光、中信金、台南、勤美、神腦、藍天、正崴、台產等，今年上半年EPS各在1～3元之間。

另仁寶、炎洲、正新、高林股、喬福、建大、興富發、特力、大億、佳格、太子、彰銀、遠東銀、恩德、永光、聚隆、味全、遠百、台新金、基泰、和桐、萬企、揚智、天仁、國際中橡、廣豐、台泥、新光金、益航、日勝化、恆大、日勝生等，上半年獲利在1元以下；其他仍有約20家上市公司股價跌破20年線，但上半年虧損。