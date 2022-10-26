雲林縣土庫順天宮斥資近8000萬修復，永續保存古蹟文化資產。（張朝欣攝）

雲林縣土庫鎮地方信仰中心順天宮保留名師陳天乞的交趾陶與剪黏等作品，但廟宇年久失修，經中央與地方合力編列經費，26日展開修復工程，預計工期900日曆天，希望透過修復喚起在地民眾對歷史空間的記憶，並成為推動雲林縣文化資產整體保存價值的典範。

「縣定古蹟土庫順天宮修復工程」因近年來原物料飆漲多次流標，廟方為讓修復工程順利發包，增加配合款410萬元，26日在雲林縣長張麗善、雲林縣議會議長沈宗隆等人見證下，由廟方與營造公司以7890萬元完成簽約，正式展開修復，修復期間將於廟前廣場搭建臨時行宮，供信徒參拜。

張麗善表示，土庫順天宮坐落於土庫鎮核心地區，創建於1834年，歷經多次翻修整建，呈現如今壯麗廟貌，值得注意的是，順天宮仍大致維持著1930年代的修建格局與風貌，並保留許多當時第1手營建史料，清晰記載各類匠師以及諸多材料工法，極為珍貴。

張麗善說，如此兼備豐富的文化資產軟、硬體內涵，在全台數百處古蹟當中幾無類似案例，由此可見順天宮的不凡價值。基於順天宮具有歷史、文化、建築藝術等方面價值，雲林縣政府於2012年10月31日將其指定公告為縣定古蹟。

縣文化觀光處長陳璧君指出，順天宮經1936年大規模整修迄今已86年，經歷多次地震、颱風侵襲，古蹟本體牆面已出現裂縫、屋面滲水等損壞情形，2013年為避免水氣持續侵襲廟體，廟方緊急於後殿架設鋼棚架作為臨時防護措施，為避免古蹟持續損壞，有必要盡速修復，以永續保存古蹟本身的文化資產價值。