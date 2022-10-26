距離地方公職人員九合一選舉投票僅剩1個月時間，由於部分地區選情激烈，加上兩岸關係嚴峻，外傳境外勢力及資金企圖影響選舉。法務部調查局26日表示，現已接獲764件妨害選舉情資立案調查，正針對2件境外資金介入選舉、3件假訊息妨害選舉案件，積極偵辦；另調查局下周一（31日〉將先調派航業處、4大機動站的127位調查官進駐全國各地檢署支援，全面協助檢察官進行選舉查察。

調查局表示，調查局今年5月頒布「選舉查察專案工作計畫」，全面推動執行賄選、假訊息妨害選舉、境外勢力非法介選等犯罪調查及金融情報、資金清查等工作，並動員全局人員投入選舉查察。

調查局除指示台北市調查處等20多個外勤處站，加強蒐報轄區妨害選舉情資，因此於選前4週的10月31日先調派航業調查處、北部、中部、東部、南部4個機動工作站的127位調查官進駐全國各地檢察署，全面偵辦選舉不法案件；另於選前2週的11月14日再增派調查局局本部的30位調查官進駐地檢署。

據調查局統計，截至10月26日為止，調查局共接獲檢察官交辦、民眾檢舉選舉不法情資764件，其中賄選情資101件，調查局移送地檢署偵辦21案，目前已有新竹縣湖口鄉長鄭姓候選人現金買票案等5案起訴。

另境外資金介入選舉案件，調查局目前正鎖定2案偵辦中；至於假訊息妨害選舉情資有161件，調查局現已立案16案，偵辦3案，已有1案移送地檢署。

調查局強調，在九合一選舉期間，除將配合台灣高檢署查緝地下通匯案件外，並持續透過「艾格蒙聯盟」及國外執法單位取得疑似不法的境外資金情資，另針對國內各選區特性，研析境外勢力有無以金錢或物資援助特定團體、組織、候選人的可疑狀況，以嚇阻境外勢力對我進行非法滲透及暴力滋擾等危安活動。