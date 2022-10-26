疫情解封後，許多人報復性結婚，當看著身邊的朋友一個一個結婚，只有自己還是孤身一人，難免會寂寞，但婚姻是人生大事可不能急，《摘星工廠》運勢專欄指出處女女、水瓶女、金牛女會堅守自己的原則和選擇的權利，可不會因為年紀大就隨便嫁出去。

▍處女女

追求完美的天性，注定了處女女不會在婚姻大事上盲目、草率的決定，處女女希望找個理想的伴侣一起白頭偕老，個性挑的處女女，始終堅守自己的原則，以及選擇的權利，就算年紀大了，還是不會妥協，不會因此隨隨便便找個人，那對自己太不負責了。

▍水瓶女

水瓶女不怕吃苦，但很看重自由自在，不喜歡束縛，旁人的眼光，水瓶女不會介意，他們只走自己的路，在感情問題上，更不喜歡別人干涉，包括自己的長輩，只願自己做主，就算年齡大了，水瓶女也不會隨便，非要等到對的人才肯步入婚姻。

▍金牛女

金牛女固執，認定的事情不會改，如果始終遇不到適合的人，寧可等，不會因為年齡就隨隨便便找個人結婚，做事堅持有自己的步調的金牛女，就是要按照自己的意思來，旁人催促都無用，只會惹火他們。